Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса
Салат со свиным языком, маринованными огурцами и морковью по-корейски можно приготовить как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Сочетание нежного мяса, вареных яиц и хрустящих овощей делает блюдо сытным, а пикантная морковь придает ему яркий вкус. Больше всего времени уйдет на варку языка, поэтому его можно приготовить заранее.
Идея приготовления сытного салата с отварным языком опубликована на странице vi kovall в Instagram.
Ингредиенты:
- Свиной язык – 2 шт. (400–500 г сырого продукта)
- Морковь по-корейски – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Маринованные огурцы – 3 шт.
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соль и черный перец – по вкусу
Для варки языка:
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Черный перец горошком – несколько шт.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свиные языки нужно тщательно промыть, положить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и снять пену.
2. Добавить очищенные лук и морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. Варить на небольшом огне примерно 1,5-2 часа, пока язык не станет мягким.
3. Готовые языки переложить в холодную воду на 2-3 минуты, после чего снять кожицу. Чтобы мясо осталось сочным, после очистки его можно оставить остывать в бульоне.
4. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Свиной язык и маринованные огурцы нарезать соломкой, а яйца – кубиками.
5. В миске смешать язык, огурцы, яйца и морковь по-корейски. Добавить майонез, при необходимости посолить и поперчить.
6. Тщательно перемешать салат и перед подачей дать ему немного настояться в холодильнике.
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