Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса

Салат со свиным языком, маринованными огурцами и морковью по-корейски можно приготовить как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Сочетание нежного мяса, вареных яиц и хрустящих овощей делает блюдо сытным, а пикантная морковь придает ему яркий вкус. Больше всего времени уйдет на варку языка, поэтому его можно приготовить заранее.

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Идея приготовления сытного салата с отварным языком опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Ингредиенты:

Свиной язык – 2 шт. (400–500 г сырого продукта)

Морковь по-корейски – 150 г

Яйца – 3 шт.

Маринованные огурцы – 3 шт.

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль и черный перец – по вкусу

Для варки языка:

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Черный перец горошком – несколько шт.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свиные языки нужно тщательно промыть, положить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и снять пену.

2. Добавить очищенные лук и морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. Варить на небольшом огне примерно 1,5-2 часа, пока язык не станет мягким.

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3. Готовые языки переложить в холодную воду на 2-3 минуты, после чего снять кожицу. Чтобы мясо осталось сочным, после очистки его можно оставить остывать в бульоне.

4. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Свиной язык и маринованные огурцы нарезать соломкой, а яйца – кубиками.

5. В миске смешать язык, огурцы, яйца и морковь по-корейски. Добавить майонез, при необходимости посолить и поперчить.

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6. Тщательно перемешать салат и перед подачей дать ему немного настояться в холодильнике.

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