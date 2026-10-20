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Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
105
Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса
Рецепт салата с языком. Источник: Создано с помощью ИИ

Салат со свиным языком, маринованными огурцами и морковью по-корейски можно приготовить как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Сочетание нежного мяса, вареных яиц и хрустящих овощей делает блюдо сытным, а пикантная морковь придает ему яркий вкус. Больше всего времени уйдет на варку языка, поэтому его можно приготовить заранее.

Идея приготовления сытного салата с отварным языком опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса

Рецепт салата с языком. Источник: Скриншот поста на странице vi kovall в Instagram

Ингредиенты:

  • Свиной язык – 2 шт. (400–500 г сырого продукта)
  • Морковь по-корейски – 150 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Маринованные огурцы – 3 шт.
  • Майонез – 2-3 ст. л.
  • Соль и черный перец – по вкусу

Для варки языка:

  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Черный перец горошком – несколько шт.
  • Соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса

Соединяем язык и морковь. Источник: Скриншот поста на странице vi kovall в Instagram

1. Свиные языки нужно тщательно промыть, положить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и снять пену.

2. Добавить очищенные лук и морковь, лавровый лист, перец горошком и соль. Варить на небольшом огне примерно 1,5-2 часа, пока язык не станет мягким.

Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса

Добавляем яйца и огурцы. Источник: Скриншот поста на странице vi kovall в Instagram

3. Готовые языки переложить в холодную воду на 2-3 минуты, после чего снять кожицу. Чтобы мясо осталось сочным, после очистки его можно оставить остывать в бульоне.

4. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Свиной язык и маринованные огурцы нарезать соломкой, а яйца – кубиками.

Этот салат со свиным языком станет хитом застолья: что добавить для насыщенного вкуса

Всё перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице vi kovall в Instagram

5. В миске смешать язык, огурцы, яйца и морковь по-корейски. Добавить майонез, при необходимости посолить и поперчить.

6. Тщательно перемешать салат и перед подачей дать ему немного настояться в холодильнике.

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