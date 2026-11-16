''Цезарь'' в лаваше: как приготовить хрустящий ролл с курицей и сыром

Салат "Цезарь" можно подать не только в привычном виде, но и завернуть в тонкий лаваш. Для начинки понадобятся куриное филе, салат айсберг, помидор, вареные яйца и твердый сыр. Все это заправляют соусом "Цезарь", заворачивают в роллы и обжаривают на сухой сковороде. Лаваш приобретает золотистую корочку, а внутри остается сочная начинка.

Идея приготовления салата "Цезарь" в лаваше опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

Круглый лаваш – 8 шт.

Куриное филе – 350 г

Салат айсберг – 150 г

Помидор – 1 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 120 г

Зеленый лук – по желанию

Соус "Цезарь" – по вкусу

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Для маринования курицы:

Соевый соус – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Соль, перец, паприка, сушеный чеснок и хмели-сунели – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте удобными кусочками. Добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и хмели-сунели. Влейте немного соевого соуса и растительного масла, перемешайте и оставьте мариноваться.

2. Приготовьте курицу на сковороде или запеките в духовке до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.

3. Салат айсберг нарежьте или порвите руками. Помидор нарежьте небольшими кусочками, зеленый лук измельчите.

4. Вареные яйца и твердый сыр натрите на терке.

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5. Переложите все подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте курицу, посолите, поперчите и заправьте соусом "Цезарь". Тщательно перемешайте.

6. Выложите начинку на круглые лаваши и заверните каждый в плотный ролл.

7. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте роллы с обеих сторон до золотистой корочки.

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