"Цезарь" в лаваше: как приготовить хрустящий ролл с курицей и сыром
Салат "Цезарь" можно подать не только в привычном виде, но и завернуть в тонкий лаваш. Для начинки понадобятся куриное филе, салат айсберг, помидор, вареные яйца и твердый сыр. Все это заправляют соусом "Цезарь", заворачивают в роллы и обжаривают на сухой сковороде. Лаваш приобретает золотистую корочку, а внутри остается сочная начинка.
Идея приготовления салата "Цезарь" в лаваше опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- Круглый лаваш – 8 шт.
- Куриное филе – 350 г
- Салат айсберг – 150 г
- Помидор – 1 шт.
- Вареные яйца – 2 шт.
- Твердый сыр – 120 г
- Зеленый лук – по желанию
- Соус "Цезарь" – по вкусу
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
Для маринования курицы:
- Соевый соус – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
- Соль, перец, паприка, сушеный чеснок и хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте удобными кусочками. Добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и хмели-сунели. Влейте немного соевого соуса и растительного масла, перемешайте и оставьте мариноваться.
2. Приготовьте курицу на сковороде или запеките в духовке до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.
3. Салат айсберг нарежьте или порвите руками. Помидор нарежьте небольшими кусочками, зеленый лук измельчите.
4. Вареные яйца и твердый сыр натрите на терке.
5. Переложите все подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте курицу, посолите, поперчите и заправьте соусом "Цезарь". Тщательно перемешайте.
6. Выложите начинку на круглые лаваши и заверните каждый в плотный ролл.
7. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте роллы с обеих сторон до золотистой корочки.
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