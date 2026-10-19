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Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
icon 108
Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки
Рецепт турецкого яблочного печенья. Источник: Создано с помощью ИИ

Турецкое яблочное печенье готовят из нежного теста на сливочном масле, а внутрь заворачивают начинку из тушеных яблок, корицы и грецких орехов. После выпечки печенье получается рассыпчатым, а сахарная пудра придает ему завершенный вид. Яблочную начинку предварительно готовят на сковороде, чтобы выпарить лишнюю влагу и тесто не размокало. Из одной порции можно сделать примерно 35 небольших печений.

Идея приготовления турецкого яблочного печенья опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Рецепт турецкого яблочного печенья. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Йогурт – 2 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – 300-350 г

Для начинки:

  • Яблоки – 4-5 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Корица – 1 ч.л.
  • Грецкие орехи – 100 г
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Для посыпки:

  • Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

1. Выложите мягкое сливочное масло в миску. Добавьте яйцо, йогурт, соль, сахарную пудру и крахмал. Взбейте миксером до однородной консистенции.

2. Добавьте 300 г муки и разрыхлитель, перемешайте. Остальную муку подсыпайте постепенно, замешивая мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Не добавляйте всю муку сразу, ведь ее количество зависит от консистенции теста.

Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

3. Яблоки очистите по желанию и натрите на терке. Переложите на сковороду, добавьте сахар и корицу. Тушите, периодически помешивая, пока жидкость полностью не выпарится.

4. Измельчите грецкие орехи, добавьте в яблочную начинку и перемешайте. Дайте начинке остыть.

Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Выкладываем начинку на тесто. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

5. Разделите тесто примерно на 35 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий слой между двумя листами пергамента, чтобы тесто не прилипало к скалке.

6. На край каждого кусочка выложите немного яблочной начинки и сверните тесто трубочкой, тщательно закрепив края.

Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Формируем печенье. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут, пока печенье не подрумянится.

8. Готовое печенье остудите и обильно посыпьте сахарной пудрой.

Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки

Готовое печенье. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

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