Турецкое яблочное печенье с корицей и орехами: рецепт нежной домашней выпечки
Турецкое яблочное печенье готовят из нежного теста на сливочном масле, а внутрь заворачивают начинку из тушеных яблок, корицы и грецких орехов. После выпечки печенье получается рассыпчатым, а сахарная пудра придает ему завершенный вид. Яблочную начинку предварительно готовят на сковороде, чтобы выпарить лишнюю влагу и тесто не размокало. Из одной порции можно сделать примерно 35 небольших печений.
Идея приготовления турецкого яблочного печенья опубликована на странице tanyushina в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Сливочное масло – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Йогурт – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 300-350 г
Для начинки:
- Яблоки – 4-5 шт.
- Сахар – 150 г
- Корица – 1 ч.л.
- Грецкие орехи – 100 г
Для посыпки:
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите мягкое сливочное масло в миску. Добавьте яйцо, йогурт, соль, сахарную пудру и крахмал. Взбейте миксером до однородной консистенции.
2. Добавьте 300 г муки и разрыхлитель, перемешайте. Остальную муку подсыпайте постепенно, замешивая мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Не добавляйте всю муку сразу, ведь ее количество зависит от консистенции теста.
3. Яблоки очистите по желанию и натрите на терке. Переложите на сковороду, добавьте сахар и корицу. Тушите, периодически помешивая, пока жидкость полностью не выпарится.
4. Измельчите грецкие орехи, добавьте в яблочную начинку и перемешайте. Дайте начинке остыть.
5. Разделите тесто примерно на 35 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий слой между двумя листами пергамента, чтобы тесто не прилипало к скалке.
6. На край каждого кусочка выложите немного яблочной начинки и сверните тесто трубочкой, тщательно закрепив края.
7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут, пока печенье не подрумянится.
8. Готовое печенье остудите и обильно посыпьте сахарной пудрой.
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