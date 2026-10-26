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Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
27
Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде
Как приготовить вкусную тушеную картошку. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Тушеный картофель с грибами подходит для сытного домашнего ужина, когда хочется приготовить что-то простое из доступных продуктов. Шампиньоны обжаривают с луком и морковью, а затем добавляют картофель, воду и специи. Все ингредиенты готовятся в одной сковороде, поэтому не придется использовать много посуды. Для более выразительного вкуса можно добавить копченую паприку, чеснок и свежую зелень.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Рецепт сытного тушеного картофеля. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 800 г
  • Шампиньоны – 400 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло – 2-3 ст.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Сухой чеснок – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Куркума – по вкусу
  • Свежая зелень – по вкусу
  • Как приготовить тушеную картошку с грибами
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Способ приготовления:

Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Обжариваем грибы. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

1. Очистите лук и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкими полосками. При необходимости промойте шампиньоны, обсушите и нарежьте пластинками. Картофель очистите и нарежьте средними кусочками.

2. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Выложите лук и обжаривайте 3-4 минуты, периодически помешивая.

Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Добавляем картофель. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

3. Добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите шампиньоны и обжаривайте все вместе примерно 3–4 минуты, пока грибы немного не уменьшатся в объеме.

5. Добавьте картофель, посолите, поперчите и приправьте сухим чесноком, копченой паприкой и куркумой. Положите лавровый лист и перемешайте.

Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

6. Влейте воду, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне примерно 20-30 минут. Время зависит от сорта и размера кусочков картофеля.

Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

7. Периодически проверяйте готовность и при необходимости осторожно перемешивайте. Если вода испаряется слишком быстро, добавьте еще немного.

8. Когда картофель станет мягким, снимите сковороду с огня. По желанию посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.

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