Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде

Тушеный картофель с грибами подходит для сытного домашнего ужина, когда хочется приготовить что-то простое из доступных продуктов. Шампиньоны обжаривают с луком и морковью, а затем добавляют картофель, воду и специи. Все ингредиенты готовятся в одной сковороде, поэтому не придется использовать много посуды. Для более выразительного вкуса можно добавить копченую паприку, чеснок и свежую зелень.

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Идея приготовления сытного тушеного картофеля опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 800 г

Шампиньоны – 400 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Вода – 250 мл.

Масло – 2-3 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Сухой чеснок – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Куркума – по вкусу

Свежая зелень – по вкусу

Как приготовить тушеную картошку с грибами

Способ приготовления:

1. Очистите лук и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкими полосками. При необходимости промойте шампиньоны, обсушите и нарежьте пластинками. Картофель очистите и нарежьте средними кусочками.

2. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Выложите лук и обжаривайте 3-4 минуты, периодически помешивая.

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3. Добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите шампиньоны и обжаривайте все вместе примерно 3–4 минуты, пока грибы немного не уменьшатся в объеме.

5. Добавьте картофель, посолите, поперчите и приправьте сухим чесноком, копченой паприкой и куркумой. Положите лавровый лист и перемешайте.

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6. Влейте воду, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне примерно 20-30 минут. Время зависит от сорта и размера кусочков картофеля.

7. Периодически проверяйте готовность и при необходимости осторожно перемешивайте. Если вода испаряется слишком быстро, добавьте еще немного.

8. Когда картофель станет мягким, снимите сковороду с огня. По желанию посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.

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