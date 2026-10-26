Тушеная картошка с шампиньонами на ужин: простой рецепт на одной сковороде
Тушеный картофель с грибами подходит для сытного домашнего ужина, когда хочется приготовить что-то простое из доступных продуктов. Шампиньоны обжаривают с луком и морковью, а затем добавляют картофель, воду и специи. Все ингредиенты готовятся в одной сковороде, поэтому не придется использовать много посуды. Для более выразительного вкуса можно добавить копченую паприку, чеснок и свежую зелень.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 800 г
- Шампиньоны – 400 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Вода – 250 мл.
- Масло – 2-3 ст.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- Сухой чеснок – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
- Куркума – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
- Как приготовить тушеную картошку с грибами
Способ приготовления:
1. Очистите лук и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкими полосками. При необходимости промойте шампиньоны, обсушите и нарежьте пластинками. Картофель очистите и нарежьте средними кусочками.
2. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Выложите лук и обжаривайте 3-4 минуты, периодически помешивая.
3. Добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите шампиньоны и обжаривайте все вместе примерно 3–4 минуты, пока грибы немного не уменьшатся в объеме.
5. Добавьте картофель, посолите, поперчите и приправьте сухим чесноком, копченой паприкой и куркумой. Положите лавровый лист и перемешайте.
6. Влейте воду, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне примерно 20-30 минут. Время зависит от сорта и размера кусочков картофеля.
7. Периодически проверяйте готовность и при необходимости осторожно перемешивайте. Если вода испаряется слишком быстро, добавьте еще немного.
8. Когда картофель станет мягким, снимите сковороду с огня. По желанию посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: