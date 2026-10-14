Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда
Тушеный картофель – очень сытное, вкусное, домашнее блюдо для обеда, ужина. Оригинального вкуса блюду придаст зелень, плавленный сыр, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной картошки с сырками и зеленью.
Ингредиенты:
- Картофель
- Морковь
- Лук
- Куриное филе бедра
- Плавленые сырки или сливочный сыр
- Зелень
- Специи: соль, перец, сухой чеснок
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Способ приготовления:
1. Обжариваем куриное мясо, добавляем натертую морковь и лук. Жарим 10 минут. Добавляем туда же картофель, нарезанный кубиками, и обжариваем еще 5 минут. Добавляем воду и тушим около часа на слабом огне.
2. В конце добавляем сырки, зелень.
Подавайте блюдо горячим!
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