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Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда
Рецепт вкусного тушеного картофеля на обед. Источник: gettyimages.com

Тушеный картофель – очень сытное, вкусное, домашнее блюдо для обеда, ужина. Оригинального вкуса блюду придаст зелень, плавленный сыр, чеснок, специи.

Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной картошки с сырками и зеленью. 

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Морковь
  • Лук
  • Куриное филе бедра
  • Плавленые сырки или сливочный сыр
  • Зелень
  • Специи: соль, перец, сухой чеснок
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Способ приготовления: 

1. Обжариваем куриное мясо, добавляем натертую морковь и лук. Жарим 10 минут. Добавляем туда же картофель, нарезанный кубиками, и обжариваем еще 5 минут. Добавляем воду и тушим около часа на слабом огне.

Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда

Приготовление блюда

2. В конце добавляем сырки, зелень.

Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда

Сыр для картофеля

Подавайте блюдо горячим!

Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда

Готовый картофель

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