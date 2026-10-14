Тушеный картофель с плавленным сыром: рецепт идеального блюда для обеда

Тушеный картофель – очень сытное, вкусное, домашнее блюдо для обеда, ужина. Оригинального вкуса блюду придаст зелень, плавленный сыр, чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной картошки с сырками и зеленью.

Ингредиенты:

Картофель

Морковь

Лук

Куриное филе бедра

Плавленые сырки или сливочный сыр

Зелень

Специи: соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Обжариваем куриное мясо, добавляем натертую морковь и лук. Жарим 10 минут. Добавляем туда же картофель, нарезанный кубиками, и обжариваем еще 5 минут. Добавляем воду и тушим около часа на слабом огне.

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2. В конце добавляем сырки, зелень.

Подавайте блюдо горячим!

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