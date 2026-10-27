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В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
129
Рецепт буженины
В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями. Источник: freepik.com

Буженина – отличная альтернатива котлетам, отбивных, а особенно – колбасы. Готовить ее лучше всего из свинины и куриного мяса. А для сочности добавьте морковь, специи, чеснок. 

В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями

Из какого мяса лучше всего готовить буженину

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной, вкусной буженины из свиного мяса. 

Ингредиенты на 1 кг мяса:

  • 1 кг свиной шеи
  • 1 головка чеснока
  • 1/2 средней моркови
  • 12 г соли
  • по 2 ч. л. специй для мяса и сухого чеснока
  • глазурь: 1 ст. л. масла, 1 ст. л. меда, по 1 ч. л. копченой паприки и сухого чеснока, 1/3 ч. л. соли
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Способ приготовления: 

1. Свинину минимально очищаем от лишнего жира, если его много. Натираем мясо сначала солью, затем специями – со всех сторон, делаем глубокие проколы ножом и вставляем в них морковь и чеснок.

В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями

Мясо со специями

2. Обвязываем мясо толстой нитью и заворачиваем в пленку. Маринуем мясо 8-24 часа в холодильнике.

В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями

Сколько мариновать мясо

3. Смешиваем ингредиенты для глазури и смазываем мясо. Запекаем мясо, завернув в фольгу, сначала 1,5 часа при 190 градусах, открываем фольгу, еще раз покрываем мясо глазурью и допекаем его еще 30 минут.

В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями

Готовая буженина

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