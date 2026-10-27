В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями

Буженина – отличная альтернатива котлетам, отбивных, а особенно – колбасы. Готовить ее лучше всего из свинины и куриного мяса. А для сочности добавьте морковь, специи, чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной, вкусной буженины из свиного мяса.

Ингредиенты на 1 кг мяса:

1 кг свиной шеи

1 головка чеснока

1/2 средней моркови

12 г соли

по 2 ч. л. специй для мяса и сухого чеснока

глазурь: 1 ст. л. масла, 1 ст. л. меда, по 1 ч. л. копченой паприки и сухого чеснока, 1/3 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Свинину минимально очищаем от лишнего жира, если его много. Натираем мясо сначала солью, затем специями – со всех сторон, делаем глубокие проколы ножом и вставляем в них морковь и чеснок.

2. Обвязываем мясо толстой нитью и заворачиваем в пленку. Маринуем мясо 8-24 часа в холодильнике.

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3. Смешиваем ингредиенты для глазури и смазываем мясо. Запекаем мясо, завернув в фольгу, сначала 1,5 часа при 190 градусах, открываем фольгу, еще раз покрываем мясо глазурью и допекаем его еще 30 минут.

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