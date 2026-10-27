В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями
Буженина – отличная альтернатива котлетам, отбивных, а особенно – колбасы. Готовить ее лучше всего из свинины и куриного мяса. А для сочности добавьте морковь, специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной, вкусной буженины из свиного мяса.
Ингредиенты на 1 кг мяса:
- 1 кг свиной шеи
- 1 головка чеснока
- 1/2 средней моркови
- 12 г соли
- по 2 ч. л. специй для мяса и сухого чеснока
- глазурь: 1 ст. л. масла, 1 ст. л. меда, по 1 ч. л. копченой паприки и сухого чеснока, 1/3 ч. л. соли
Способ приготовления:
1. Свинину минимально очищаем от лишнего жира, если его много. Натираем мясо сначала солью, затем специями – со всех сторон, делаем глубокие проколы ножом и вставляем в них морковь и чеснок.
2. Обвязываем мясо толстой нитью и заворачиваем в пленку. Маринуем мясо 8-24 часа в холодильнике.
3. Смешиваем ингредиенты для глазури и смазываем мясо. Запекаем мясо, завернув в фольгу, сначала 1,5 часа при 190 градусах, открываем фольгу, еще раз покрываем мясо глазурью и допекаем его еще 30 минут.
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