В сто раз вкуснее, чем "Шуба": полезный салат из свеклы и сельди на каждый день
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальным вариантом будет свекла и сельдь. И к тому же, они очень хорошо сочетаются.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с сельдью.
Ингредиенты:
- Филе сельди
- Отварная или запеченная свекла
- Лук
- Зеленый горошек
- Петрушка
- Оливковое масло
- Чеснок по желанию
Способ приготовления:
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1. Селедку разделаем на филе и нарежем кубиками. Свеклу нарезаем кубиками, лук по желанию маринуем.
2. Добавляем зеленый горошек и измельченную петрушку.
3. Заправляем оливковым маслом, по желанию добавляем немного чеснока и перемешиваем.
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