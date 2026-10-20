В сто раз вкуснее, чем ''Шуба'': полезный салат из свеклы и сельди на каждый день

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальным вариантом будет свекла и сельдь. И к тому же, они очень хорошо сочетаются.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с сельдью.

Ингредиенты:

Филе сельди

Отварная или запеченная свекла

Лук

Зеленый горошек

Петрушка

Оливковое масло

Чеснок по желанию

Способ приготовления:

1. Селедку разделаем на филе и нарежем кубиками. Свеклу нарезаем кубиками, лук по желанию маринуем.

2. Добавляем зеленый горошек и измельченную петрушку.

3. Заправляем оливковым маслом, по желанию добавляем немного чеснока и перемешиваем.

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