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В сто раз вкуснее, чем "Шуба": полезный салат из свеклы и сельди на каждый день

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
102
Рецепт салата
В сто раз вкуснее, чем "Шуба": полезный салат из свеклы и сельди на каждый день. Источник: Сгенерировано ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальным вариантом будет свекла и сельдь. И к тому же, они очень хорошо сочетаются.

В сто раз вкуснее, чем ''Шуба'': полезный салат из свеклы и сельди на каждый день

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с сельдью. 

Ингредиенты:

  • Филе сельди
  • Отварная или запеченная свекла
  • Лук
  • Зеленый горошек
  • Петрушка
  • Оливковое масло
  • Чеснок по желанию

Способ приготовления: 

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1. Селедку разделаем на филе и нарежем кубиками. Свеклу нарезаем кубиками, лук по желанию маринуем.

В сто раз вкуснее, чем ''Шуба'': полезный салат из свеклы и сельди на каждый день

Свекла и сельдь для салата

2. Добавляем зеленый горошек и измельченную петрушку.

В сто раз вкуснее, чем ''Шуба'': полезный салат из свеклы и сельди на каждый день

Зелень и горошек

3. Заправляем оливковым маслом, по желанию добавляем немного чеснока и перемешиваем.

В сто раз вкуснее, чем ''Шуба'': полезный салат из свеклы и сельди на каждый день

Готовый салат

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