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Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Соус для салатов
Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов. Источник: pexels.com

Салаты, особенно из свежих овощей и зелени, лучше всего заправлять легкими соусами. Например, очень вкусным будет соус из горчицы, масла и сока цитрусовых.

Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов

Из чего приготовить вкусный соус для салатов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, универсального соуса к салатам, который готовится очень просто. 

Ингредиенты: 

  • 1,5 ст. л. французской горчицы
  • 1,5 ст. л. американской горчицы
  • 40 г меда
  • 20 г лимонного сока
  • 20 г апельсинового сока (но можно взять и только лимонный сок)
  • 1/3 ч. л. соли
  • 150-200 мл масла (на ваше усмотрение: рафинированное подсолнечное, оливковое или 50/50)
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Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты, перемешайте.

Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов

Ингредиенты для соуса

2. Храните соус в стеклянной посуде в холодильнике!

Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов

Готовый соус

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