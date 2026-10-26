Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов
Салаты, особенно из свежих овощей и зелени, лучше всего заправлять легкими соусами. Например, очень вкусным будет соус из горчицы, масла и сока цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, универсального соуса к салатам, который готовится очень просто.
Ингредиенты:
- 1,5 ст. л. французской горчицы
- 1,5 ст. л. американской горчицы
- 40 г меда
- 20 г лимонного сока
- 20 г апельсинового сока (но можно взять и только лимонный сок)
- 1/3 ч. л. соли
- 150-200 мл масла (на ваше усмотрение: рафинированное подсолнечное, оливковое или 50/50)
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Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты, перемешайте.
2. Храните соус в стеклянной посуде в холодильнике!
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