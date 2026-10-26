Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов

Салаты, особенно из свежих овощей и зелени, лучше всего заправлять легкими соусами. Например, очень вкусным будет соус из горчицы, масла и сока цитрусовых.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, универсального соуса к салатам, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

1,5 ст. л. французской горчицы

1,5 ст. л. американской горчицы

40 г меда

20 г лимонного сока

20 г апельсинового сока (но можно взять и только лимонный сок)

1/3 ч. л. соли

150-200 мл масла (на ваше усмотрение: рафинированное подсолнечное, оливковое или 50/50)

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты, перемешайте.

2. Храните соус в стеклянной посуде в холодильнике!

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