Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиВ Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемОцифровка трудовой книжки. ИллюстрацияВозвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правилоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. Видео"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в КиевеБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срокРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
621
Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой
Рецепт макаронных гнезд с фаршем. Источник: gettyimages.com

Если нужно быстро приготовить сытный ужин, попробуйте макаронные гнезда с мясной начинкой. Для этого блюда не понадобится духовка, ведь все ингредиенты готовятся в одной сковороде. Макароны тушатся в томатно-сметанном соусе, а фарш с луком и морковью делает начинку сочной. В конце блюдо дополняют тертым сыром и свежей зеленью.

Идея приготовления макаронных гнезд с фаршем опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Рецепт макаронных гнезд. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

Ингредиенты для основы:

  • Макароны-гнезда – 8 шт.
  • Мясной фарш – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень – по желанию
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Сухой чеснок – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
3,4 т.
Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны
2,1 т.
Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Для заливки:

  • Томатное пюре – 130 г
  • Сметана – 90 г
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Копченая паприка – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Приправляем фарш. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

1. Выложите макаронные гнезда в сухую сковороду, оставляя между ними немного места для начинки.

2. Переложите фарш в отдельную миску. Лук и морковь мелко натрите и добавьте к мясу. Посолите, поперчите, всыпьте сухой чеснок и копченую паприку. Тщательно перемешайте.

Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Выкладываем фарш на макароны. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

3. Наполните каждое макаронное гнездо подготовленным фаршем.

4. Для заливки соедините томатное пюре, сметану, воду, соль и копченую паприку. Перемешайте до однородности.

Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

5. Залейте макаронные гнезда соусом, накройте сковороду крышкой и поставьте на небольшой огонь.

6. Тушите примерно 15 минут, пока макароны не станут мягкими, а фарш полностью не приготовится.

Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

7. Горячее блюдо посыпьте натертым твердым сыром и измельченной зеленью. Накройте крышкой еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты