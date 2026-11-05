Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой

Если нужно быстро приготовить сытный ужин, попробуйте макаронные гнезда с мясной начинкой. Для этого блюда не понадобится духовка, ведь все ингредиенты готовятся в одной сковороде. Макароны тушатся в томатно-сметанном соусе, а фарш с луком и морковью делает начинку сочной. В конце блюдо дополняют тертым сыром и свежей зеленью.

Идея приготовления макаронных гнезд с фаршем опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты для основы:

Макароны-гнезда – 8 шт.

Мясной фарш – 300 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Зелень – по желанию

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Сухой чеснок – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Для заливки:

Томатное пюре – 130 г

Сметана – 90 г

Вода – 200 мл.

Соль – 1/2 ч. л.

Копченая паприка – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Выложите макаронные гнезда в сухую сковороду, оставляя между ними немного места для начинки.

2. Переложите фарш в отдельную миску. Лук и морковь мелко натрите и добавьте к мясу. Посолите, поперчите, всыпьте сухой чеснок и копченую паприку. Тщательно перемешайте.

3. Наполните каждое макаронное гнездо подготовленным фаршем.

4. Для заливки соедините томатное пюре, сметану, воду, соль и копченую паприку. Перемешайте до однородности.

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5. Залейте макаронные гнезда соусом, накройте сковороду крышкой и поставьте на небольшой огонь.

6. Тушите примерно 15 минут, пока макароны не станут мягкими, а фарш полностью не приготовится.

7. Горячее блюдо посыпьте натертым твердым сыром и измельченной зеленью. Накройте крышкой еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

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