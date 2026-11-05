Все готовится в одной сковороде: рецепт макаронных гнезд с мясной начинкой
Если нужно быстро приготовить сытный ужин, попробуйте макаронные гнезда с мясной начинкой. Для этого блюда не понадобится духовка, ведь все ингредиенты готовятся в одной сковороде. Макароны тушатся в томатно-сметанном соусе, а фарш с луком и морковью делает начинку сочной. В конце блюдо дополняют тертым сыром и свежей зеленью.
Идея приготовления макаронных гнезд с фаршем опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- Макароны-гнезда – 8 шт.
- Мясной фарш – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Зелень – по желанию
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Сухой чеснок – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
Для заливки:
- Томатное пюре – 130 г
- Сметана – 90 г
- Вода – 200 мл.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Копченая паприка – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Выложите макаронные гнезда в сухую сковороду, оставляя между ними немного места для начинки.
2. Переложите фарш в отдельную миску. Лук и морковь мелко натрите и добавьте к мясу. Посолите, поперчите, всыпьте сухой чеснок и копченую паприку. Тщательно перемешайте.
3. Наполните каждое макаронное гнездо подготовленным фаршем.
4. Для заливки соедините томатное пюре, сметану, воду, соль и копченую паприку. Перемешайте до однородности.
5. Залейте макаронные гнезда соусом, накройте сковороду крышкой и поставьте на небольшой огонь.
6. Тушите примерно 15 минут, пока макароны не станут мягкими, а фарш полностью не приготовится.
7. Горячее блюдо посыпьте натертым твердым сыром и измельченной зеленью. Накройте крышкой еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
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