Все измеряется одним стаканом: как приготовить нежный пирог с грушами
Грушевый пирог – простая домашняя выпечка, для которой понадобятся обычные продукты и несколько спелых фруктов. Тесто готовится на кефире с добавлением манки, поэтому после выпекания получается мягким и нежным. Сочные кусочки груш придают десерту приятный фруктовый аромат. Особенность рецепта в том, что основные ингредиенты нужно отмерять одним стаканом объемом 250 мл.
Идея приготовления нежного грушевого пирога к чаю опубликована на странице le martyniuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан (250 мл.)
- Манка – 1 стакан
- Сахар – 1 стакан
- Кефир – 1 стакан
- Яйца – 2 шт.
- Масло – 100 мл.
- Груши – 2-3 шт.
- Разрыхлитель – 10 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте венчиком или миксером до однородной массы.
2. Влейте кефир и масло, после чего хорошо перемешайте смесь.
3. Добавьте манку, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы крупа немного набухла.
4. Соедините муку с разрыхлителем и постепенно всыпьте в жидкую смесь. Перемешайте до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.
5. Вымойте груши, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.
6. Смажьте форму для выпекания маслом. Перелейте в нее тесто, а сверху равномерно выложите кусочки груш.
7. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.
8. Готовый пирог остудите, достаньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой.
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