Грушевый пирог – простая домашняя выпечка, для которой понадобятся обычные продукты и несколько спелых фруктов. Тесто готовится на кефире с добавлением манки, поэтому после выпекания получается мягким и нежным. Сочные кусочки груш придают десерту приятный фруктовый аромат. Особенность рецепта в том, что основные ингредиенты нужно отмерять одним стаканом объемом 250 мл.

Идея приготовления нежного грушевого пирога к чаю опубликована на странице le martyniuk в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан (250 мл.)

Манка – 1 стакан

Сахар – 1 стакан

Кефир – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Масло – 100 мл.

Груши – 2-3 шт.

Разрыхлитель – 10 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте венчиком или миксером до однородной массы.

2. Влейте кефир и масло, после чего хорошо перемешайте смесь.

3. Добавьте манку, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы крупа немного набухла.

4. Соедините муку с разрыхлителем и постепенно всыпьте в жидкую смесь. Перемешайте до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.

5. Вымойте груши, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.

6. Смажьте форму для выпекания маслом. Перелейте в нее тесто, а сверху равномерно выложите кусочки груш.

7. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

8. Готовый пирог остудите, достаньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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