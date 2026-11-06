Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком
Если хочется дополнить праздничный стол простой и вкусной закуской, приготовьте яичные рулетики с плавленым сыром. Основой блюда становится тонкий яичный блин, внутри которого скрывается пикантная начинка с чесноком, майонезом и свежей зеленью. Рулетики нарезают небольшими порционными кусочками, поэтому их удобно подавать гостям. Для приготовления понадобится всего несколько доступных продуктов.
Идея приготовления нежных яичных рулетиков с плавленым сыром опубликована на странице hanna smak в Instagram.
Ингредиенты для яичного блина:
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – 1 ст.л.
- Сливочное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Для начинки:
- Плавленый сырок – 1-2 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – 1-2 ст.л.
- Укроп или петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске соедините яйца, столовую ложку майонеза, соль и специи. Взбейте венчиком до однородной консистенции.
2. На сковороде растопите немного сливочного масла. Вылейте яичную смесь и распределите ее тонким слоем по всей поверхности.
3. Обжарьте блин с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Осторожно переложите на тарелку.
4. Для начинки натрите плавленый сырок на терке. Добавьте измельченный чеснок и майонез, после чего тщательно перемешайте.
5. Нанесите сырную смесь на яичный блин, равномерно распределите и посыпьте измельченной свежей зеленью.
6. Осторожно сверните блин в плотный рулет. Нарежьте его небольшими порционными кусочками и выложите на тарелку для подачи.
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