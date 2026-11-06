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Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
2,9 т.
Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком
Рецепт яичной закуски для праздничного стола. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется дополнить праздничный стол простой и вкусной закуской, приготовьте яичные рулетики с плавленым сыром. Основой блюда становится тонкий яичный блин, внутри которого скрывается пикантная начинка с чесноком, майонезом и свежей зеленью. Рулетики нарезают небольшими порционными кусочками, поэтому их удобно подавать гостям. Для приготовления понадобится всего несколько доступных продуктов.

Идея приготовления нежных яичных рулетиков с плавленым сыром опубликована на странице hanna smak в Instagram.

Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Рецепт нежной яичной закуски. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

Ингредиенты для яичного блина:

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Сливочное масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Для начинки:

  • Плавленый сырок – 1-2 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Майонез – 1-2 ст.л.
  • Укроп или петрушка – по вкусу
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Способ приготовления:

Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Выливаем яичную массу в сковороду. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

1. В миске соедините яйца, столовую ложку майонеза, соль и специи. Взбейте венчиком до однородной консистенции.

2. На сковороде растопите немного сливочного масла. Вылейте яичную смесь и распределите ее тонким слоем по всей поверхности.

Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Выкладываем начинку на яичный блин. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

3. Обжарьте блин с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Осторожно переложите на тарелку.

4. Для начинки натрите плавленый сырок на терке. Добавьте измельченный чеснок и майонез, после чего тщательно перемешайте.

Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Заворачиваем начинку. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

5. Нанесите сырную смесь на яичный блин, равномерно распределите и посыпьте измельченной свежей зеленью.

Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

6. Осторожно сверните блин в плотный рулет. Нарежьте его небольшими порционными кусочками и выложите на тарелку для подачи.

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