Всего 5 минут на приготовление: нежные рулетики с плавленым сыром и чесноком

Если хочется дополнить праздничный стол простой и вкусной закуской, приготовьте яичные рулетики с плавленым сыром. Основой блюда становится тонкий яичный блин, внутри которого скрывается пикантная начинка с чесноком, майонезом и свежей зеленью. Рулетики нарезают небольшими порционными кусочками, поэтому их удобно подавать гостям. Для приготовления понадобится всего несколько доступных продуктов.

Идея приготовления нежных яичных рулетиков с плавленым сыром опубликована на странице hanna smak в Instagram.

Ингредиенты для яичного блина:

Яйца – 2 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Сливочное масло – для жарки

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Для начинки:

Плавленый сырок – 1-2 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – 1-2 ст.л.

Укроп или петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске соедините яйца, столовую ложку майонеза, соль и специи. Взбейте венчиком до однородной консистенции.

2. На сковороде растопите немного сливочного масла. Вылейте яичную смесь и распределите ее тонким слоем по всей поверхности.

3. Обжарьте блин с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Осторожно переложите на тарелку.

4. Для начинки натрите плавленый сырок на терке. Добавьте измельченный чеснок и майонез, после чего тщательно перемешайте.

5. Нанесите сырную смесь на яичный блин, равномерно распределите и посыпьте измельченной свежей зеленью.

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6. Осторожно сверните блин в плотный рулет. Нарежьте его небольшими порционными кусочками и выложите на тарелку для подачи.

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