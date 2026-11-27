Сырный рулет с куриным фаршем можно приготовить как для праздничного стола, так и для обычного обеда или ужина. Его основа состоит из яиц, тертого сыра и майонеза, а внутри скрывается сочная мясная начинка с зеленью и специями. Сначала сырный корж запекают отдельно, затем заворачивают в него фарш и снова отправляют в духовку. В горячем виде рулет получается нежным, а после охлаждения хорошо держит форму и легко нарезается на порционные кусочки.

Идея приготовления закусочного сырного рулета с фаршем опубликована на странице bulochka food в Instagram.

Ингредиенты для сырного коржа:

Яйца – 5 шт.

Твердый сыр – 350 г

Майонез – 100 г

Соль – 0,5 ч.л.

Куркума – 0,5 ч.л. (по желанию)

Для начинки:

Куриный фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Соль, черный перец, паприка, чеснок и другие специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите на крупной терке. В отдельной миске смешайте яйца, майонез, соль и куркуму. Добавьте сыр и перемешайте до однородности.

2. Противень застелите пергаментом. Выложите сырно-яичную массу и распределите тонким равномерным слоем.

3. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте корж 10-15 минут. Он должен схватиться и слегка подрумяниться.

4. Тем временем подготовьте начинку. Лук мелко нарежьте или натрите, зелень измельчите. Добавьте все к куриному фаршу, посолите, поперчите, всыпьте паприку, чеснок и другие специи. Тщательно перемешайте.

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5. Готовый сырный корж немного остудите, а затем равномерно распределите по нему фарш, оставляя небольшие отступы от краев.

6. Осторожно сверните корж с начинкой в рулет. Переложите его на противень или в форму, накройте фольгой и запекайте примерно 30 минут при 180 градусах.

7. Снимите фольгу и готовьте еще около 10 минут, чтобы рулет покрылся румяной корочкой.

8. Готовое блюдо немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте. Если дать рулету полностью остыть, он будет лучше держать форму при нарезании.

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