Вареники не будут развариваться во время варки: секрет удачного теста

При приготовлении вареников одна из самых распространенных проблем – тесто рвется, прилипает к рукам или плохо раскатывается. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться простым способом и замесить его на кипятке. Горячая вода помогает сделать тесто эластичным, поэтому с ним удобнее работать, а готовые вареники можно лепить даже из тонко раскатанных заготовок. Такой рецепт также подходит для домашних пельменей.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить тесто для вареников, чтобы оно не рвалось и не прилипало.

Почему стоит замешивать тесто на кипятке

Для этого способа используют горячую воду, которую постепенно вливают в муку с яйцом и маслом. Важно не спешить и постоянно перемешивать смесь, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

Еще один важный момент – не пытаться сразу исправить консистенцию, добавляя муку или воду. Сначала тесто может казаться непривычно жидким или густым, но после вымешивания оно станет однородным. Также ему нужно дать отдохнуть под полотенцем примерно 20 минут.

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Кипяток – 1 стакан

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала муку нужно просеять в глубокую миску. Добавить яйцо комнатной температуры и перемешать. Затем влить растительное масло и снова перемешать смесь вилкой.

2. Кипяток нужно добавлять постепенно, постоянно перемешивая муку. На этом этапе лучше пользоваться вилкой или ложкой, поскольку масса будет очень горячей. Когда она немного остынет, можно продолжить замешивать руками.

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3. Тесто нужно хорошо вымесить до однородности. Сначала оно может казаться слишком липким или, наоборот, плотным, но не стоит спешить подсыпать муку или доливать воду. Во время вымешивания масса постепенно приобретет нужную консистенцию и перестанет липнуть к рукам.

4. Готовое тесто накрыть чистым полотенцем и оставить примерно на 20 минут. После этого его можно раскатать, вырезать кружочки и слепить вареники с любимой начинкой.

5. Этот способ подходит и для соленых, и для сладких вареников, а также для домашних пельменей. Если готовите сладкую начинку, по желанию в тесто можно добавить немного сахара.

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