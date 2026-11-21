Макаронные гнезда с курицей – простой вариант сытного ужина, для приготовления которого не понадобится много посуды. Куриное мясо сначала обжаривают с луком и морковью, а затем добавляют томатную пасту, сметану и макароны. Все ингредиенты готовятся вместе в одной сковороде, поэтому макаронные гнезда пропитываются соусом и ароматами овощей. На приготовление понадобится примерно 20 минут.

Идея приготовления макаронных гнезд с фаршем опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра – 500-600 г

Макаронные гнезда – 250 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Вода – для приготовления

Способ приготовления:

1. Куриное филе бедра промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте небольшими полосками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите мясо и обжарьте до легкой румяности. Добавьте соль и любимые специи.

2. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками, морковь натрите на крупной терке. Добавьте овощи к курице и обжаривайте несколько минут, периодически помешивая.

3. Положите в сковороду томатную пасту и сметану. Тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл курицу и овощи.

4. Сверху выложите макаронные гнезда, равномерно распределив их по сковороде.

5. Залейте все кипятком, немного посолите и накройте крышкой. Готовьте на умеренном огне примерно 15 минут, пока макароны не станут мягкими. При необходимости проверяйте количество жидкости во время приготовления.

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6. Готовое блюдо снимите с плиты и осторожно разложите по тарелкам, стараясь сохранить форму макаронных гнезд.

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