Сливочный картофель с курицей и плавленым сыром: сытное блюдо для семейного обеда
Тушеный картофель с курицей может стать еще вкуснее, если приготовить его в нежном сырном соусе. Для этого понадобятся куриное филе бедра, овощи и несколько плавленых сырков. Чеснок и копченая паприка добавят блюду выразительного аромата, а свежая зелень дополнит вкус. Такой обед легко приготовить в одной кастрюле, и он получается сытным и по-домашнему уютным.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля с курицей опубликована на странице kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра
- Картофель
- Морковь
- Лук – по желанию
- Плавленые сырки – 3 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Приправа для картофеля – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
- Свежая зелень – для подачи
- Масло – для жарки
- Вода – для тушения
Способ приготовления:
1. Куриное филе бедра нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в кастрюле или глубокой сковороде немного масла и обжарьте мясо до появления румяной корочки.
2. Морковь натрите или нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите. Добавьте овощи к курице и тушите несколько минут, пока они немного не размягчатся.
3. Посолите и поперчите ингредиенты, добавьте приправу для картофеля и копченую паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
4. Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите к курице с овощами, залейте водой так, чтобы она покрывала ингредиенты, и доведите до кипения. Готовьте примерно 40 минут на умеренном огне, пока картофель не станет мягким.
5. Плавленые сырки нарежьте кусочками или натрите на терке. Добавьте их к картофелю вместе с измельченным чесноком. Перемешайте и проварите еще около 10 минут, чтобы сыр полностью растворился и образовал нежный соус.
6. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.
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