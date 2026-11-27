Тушеный картофель с курицей может стать еще вкуснее, если приготовить его в нежном сырном соусе. Для этого понадобятся куриное филе бедра, овощи и несколько плавленых сырков. Чеснок и копченая паприка добавят блюду выразительного аромата, а свежая зелень дополнит вкус. Такой обед легко приготовить в одной кастрюле, и он получается сытным и по-домашнему уютным.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с курицей опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра

Картофель

Морковь

Лук – по желанию

Плавленые сырки – 3 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Приправа для картофеля – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Свежая зелень – для подачи

Масло – для жарки

Вода – для тушения

Способ приготовления:

1. Куриное филе бедра нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в кастрюле или глубокой сковороде немного масла и обжарьте мясо до появления румяной корочки.

2. Морковь натрите или нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите. Добавьте овощи к курице и тушите несколько минут, пока они немного не размягчатся.

3. Посолите и поперчите ингредиенты, добавьте приправу для картофеля и копченую паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

4. Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите к курице с овощами, залейте водой так, чтобы она покрывала ингредиенты, и доведите до кипения. Готовьте примерно 40 минут на умеренном огне, пока картофель не станет мягким.

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5. Плавленые сырки нарежьте кусочками или натрите на терке. Добавьте их к картофелю вместе с измельченным чесноком. Перемешайте и проварите еще около 10 минут, чтобы сыр полностью растворился и образовал нежный соус.

6. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.

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