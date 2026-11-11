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Сливочная паста с грибами и сыром: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
171
Сливочная паста с грибами и сыром: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина
Рецепт вкусной пасты с грибами. Источник: freepik.com

Если вы хотите приготовить вкусную пасту для обеда или ужина, идеальным вариантом будет именно паста. Ее можно готовить с сыром, мясным фаршем, овощами, грибами.

Сливочная паста с грибами и сыром: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Как приготовить вкусную пасту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной пасты с грибами и сливками. 

Ингредиенты: 

  • лук
  • шампиньоны
  • соль, перец
  • сливки 20-30%
  • сыр
  • паста

Способ приготовления: 

1. На сливочном или топленом масле обжариваем лук, когда он станет мягким, добавляем шампиньоны. Солим, перчим и вливаем сливки. Готовим на небольшом огне до загустения, время от времени помешиваем.

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