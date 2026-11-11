Сливочная паста с грибами и сыром: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Если вы хотите приготовить вкусную пасту для обеда или ужина, идеальным вариантом будет именно паста. Ее можно готовить с сыром, мясным фаршем, овощами, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной пасты с грибами и сливками.

Ингредиенты:

лук

шампиньоны

соль, перец

сливки 20-30%

сыр

паста

Способ приготовления:

1. На сливочном или топленом масле обжариваем лук, когда он станет мягким, добавляем шампиньоны. Солим, перчим и вливаем сливки. Готовим на небольшом огне до загустения, время от времени помешиваем.

Добавляем сыр и пасту!

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