Сливочная паста с грибами и сыром: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина
Если вы хотите приготовить вкусную пасту для обеда или ужина, идеальным вариантом будет именно паста. Ее можно готовить с сыром, мясным фаршем, овощами, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной пасты с грибами и сливками.
Ингредиенты:
- лук
- шампиньоны
- соль, перец
- сливки 20-30%
- сыр
- паста
Способ приготовления:
1. На сливочном или топленом масле обжариваем лук, когда он станет мягким, добавляем шампиньоны. Солим, перчим и вливаем сливки. Готовим на небольшом огне до загустения, время от времени помешиваем.
Читайте также
Добавляем сыр и пасту!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий