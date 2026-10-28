Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Картофельный гратен с шампиньонами можно приготовить на ужин, если хочется сытного блюда с нежной текстурой и румяной сырной корочкой. Тонкие ломтики картофеля чередуют с грибами и луком, обжаренными в сливочном соусе. Сливки делают блюдо нежнее, а твердый сыр образует аппетитную корочку во время запекания. Гратен готовят в духовке, поэтому после подготовки ингредиентов остается лишь дождаться, пока картофель станет мягким.

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Идея приготовления сытного картофельного гратена на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Шампиньоны – 400 г

Репчатый лук – 1 шт.

Сливки жирностью 33% – 350 мл.

Сливочно-грибный соус – 1 упаковка

Твердый сыр – 200 г

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло или сливочное масло – для обжаривания и смазывания формы

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте пластинками. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла или сливочного масла обжарьте лук до прозрачности.

2. Добавьте шампиньоны и готовьте, периодически помешивая, пока грибы не выделят и не выпарят лишнюю жидкость.

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3. Влейте к грибам сливки, добавьте сливочно-грибной соус, соль и черный молотый перец. Перемешайте и прогрейте смесь несколько минут.

4. Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими кружочками. Твердый сыр натрите на крупной терке.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом или растительным маслом. Выложите слой картофеля, а сверху равномерно распределите часть грибной смеси со сливками.

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6. Чередуйте слои картофеля и грибного соуса, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой равномерно посыпьте натертым сыром.

7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40-50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут, чтобы сыр подрумянился. Время может меняться в зависимости от толщины картофельных ломтиков и формы для запекания. Перед подачей проверьте готовность картофеля ножом.

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8. Готовый гратен оставьте на 5-10 минут, чтобы слои немного стабилизировались. Затем разрежьте на порции и подавайте горячим.

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