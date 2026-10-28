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Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
90
Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина
Рецепт сытного картофельного гратена на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Картофельный гратен с шампиньонами можно приготовить на ужин, если хочется сытного блюда с нежной текстурой и румяной сырной корочкой. Тонкие ломтики картофеля чередуют с грибами и луком, обжаренными в сливочном соусе. Сливки делают блюдо нежнее, а твердый сыр образует аппетитную корочку во время запекания. Гратен готовят в духовке, поэтому после подготовки ингредиентов остается лишь дождаться, пока картофель станет мягким.

Идея приготовления сытного картофельного гратена на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Рецепт сытного картофельного гратена. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Шампиньоны – 400 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Сливки жирностью 33% – 350 мл.
  • Сливочно-грибный соус – 1 упаковка
  • Твердый сыр – 200 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Масло или сливочное масло – для обжаривания и смазывания формы
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Способ приготовления:

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Нарезаем картофель. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте пластинками. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла или сливочного масла обжарьте лук до прозрачности.

2. Добавьте шампиньоны и готовьте, периодически помешивая, пока грибы не выделят и не выпарят лишнюю жидкость.

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Обжариваем грибы. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

3. Влейте к грибам сливки, добавьте сливочно-грибной соус, соль и черный молотый перец. Перемешайте и прогрейте смесь несколько минут.

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Выкладываем картофель и грибы в форму. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

4. Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими кружочками. Твердый сыр натрите на крупной терке.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом или растительным маслом. Выложите слой картофеля, а сверху равномерно распределите часть грибной смеси со сливками.

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

6. Чередуйте слои картофеля и грибного соуса, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой равномерно посыпьте натертым сыром.

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Добавляем сверху грибы. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40-50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут, чтобы сыр подрумянился. Время может меняться в зависимости от толщины картофельных ломтиков и формы для запекания. Перед подачей проверьте готовность картофеля ножом.

8. Готовый гратен оставьте на 5-10 минут, чтобы слои немного стабилизировались. Затем разрежьте на порции и подавайте горячим.

Сливочно-грибной гратен из картофеля: сытное блюдо для семейного ужина

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

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