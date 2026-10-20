Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин
Сливочный суп с куриными фрикадельками и сырной начинкой — сытное блюдо, которое можно приготовить на ужин для всей семьи. Внутри мясных шариков скрывается сыр, а плавленый сливочный сыр делает бульон нежным и насыщенным. В суп также добавляют картофель и морковную зажарку, поэтому он получается густым и ароматным.
Идея приготовления сливочного супа с фрикадельками на ужин опубликована на странице katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – несколько шт.
- Вода – по необходимости
- Сливочный сыр – 250 г
- Куриный фарш – 600 г
- Твёрдый сыр – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лед – 2 кубика
- Соль, черный перец и копченая паприка – по вкусу
- Масло – для обжаривания моркови
Способ приготовления:
1. Картофель очистить, нарезать небольшими кусочками, положить в кастрюлю и залить водой. Поставить на огонь и довести до кипения.
2. Морковь очистить, натереть на терке и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
3. Твёрдый сыр натереть или нарезать небольшими кусочками. Добавить яйцо, соль и специи, после чего взбить блендером до однородной массы.
4. Куриный фарш смешать с измельченным луком, измельченным льдом, солью, перцем и копченой паприкой. Тщательно перемешать.
5. Влажными руками сформировать из фарша небольшие шарики. В центр каждого положить немного творожной начинки и плотно закрыть фаршем.
6. Когда картофель немного проварится, добавить в кастрюлю морковную зажарку. Осторожно опустить фрикадельки в суп и варить на небольшом огне.
7. Добавить сливочный сыр и перемешать, чтобы он растворился в бульоне. Продолжать готовить до мягкости картофеля и полной готовности фрикаделек.
8. В конце попробовать суп и при необходимости добавить соль и специи. Подавать горячим.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!