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Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
21
Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин
Рецепт супа на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Сливочный суп с куриными фрикадельками и сырной начинкой — сытное блюдо, которое можно приготовить на ужин для всей семьи. Внутри мясных шариков скрывается сыр, а плавленый сливочный сыр делает бульон нежным и насыщенным. В суп также добавляют картофель и морковную зажарку, поэтому он получается густым и ароматным.

Идея приготовления сливочного супа с фрикадельками на ужин опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин

Рецепт сытного супа на ужин. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – несколько шт.
  • Вода – по необходимости
  • Сливочный сыр – 250 г
  • Куриный фарш – 600 г
  • Твёрдый сыр – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лед – 2 кубика
  • Соль, черный перец и копченая паприка – по вкусу
  • Масло – для обжаривания моркови
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Способ приготовления:

Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин

Смешиваем необходимые ингредиенты с фаршем. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

1. Картофель очистить, нарезать небольшими кусочками, положить в кастрюлю и залить водой. Поставить на огонь и довести до кипения.

2. Морковь очистить, натереть на терке и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

3. Твёрдый сыр натереть или нарезать небольшими кусочками. Добавить яйцо, соль и специи, после чего взбить блендером до однородной массы.

Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

4. Куриный фарш смешать с измельченным луком, измельченным льдом, солью, перцем и копченой паприкой. Тщательно перемешать.

5. Влажными руками сформировать из фарша небольшие шарики. В центр каждого положить немного творожной начинки и плотно закрыть фаршем.

6. Когда картофель немного проварится, добавить в кастрюлю морковную зажарку. Осторожно опустить фрикадельки в суп и варить на небольшом огне.

Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин

Готовый суп. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

7. Добавить сливочный сыр и перемешать, чтобы он растворился в бульоне. Продолжать готовить до мягкости картофеля и полной готовности фрикаделек.

8. В конце попробовать суп и при необходимости добавить соль и специи. Подавать горячим.

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