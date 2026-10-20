Сливочный суп с фрикадельками, которые тают во рту: простой рецепт на ужин

Сливочный суп с куриными фрикадельками и сырной начинкой — сытное блюдо, которое можно приготовить на ужин для всей семьи. Внутри мясных шариков скрывается сыр, а плавленый сливочный сыр делает бульон нежным и насыщенным. В суп также добавляют картофель и морковную зажарку, поэтому он получается густым и ароматным.

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Идея приготовления сливочного супа с фрикадельками на ужин опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – несколько шт.

Вода – по необходимости

Сливочный сыр – 250 г

Куриный фарш – 600 г

Твёрдый сыр – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Лед – 2 кубика

Соль, черный перец и копченая паприка – по вкусу

Масло – для обжаривания моркови

Способ приготовления:

1. Картофель очистить, нарезать небольшими кусочками, положить в кастрюлю и залить водой. Поставить на огонь и довести до кипения.

2. Морковь очистить, натереть на терке и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

3. Твёрдый сыр натереть или нарезать небольшими кусочками. Добавить яйцо, соль и специи, после чего взбить блендером до однородной массы.

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4. Куриный фарш смешать с измельченным луком, измельченным льдом, солью, перцем и копченой паприкой. Тщательно перемешать.

5. Влажными руками сформировать из фарша небольшие шарики. В центр каждого положить немного творожной начинки и плотно закрыть фаршем.

6. Когда картофель немного проварится, добавить в кастрюлю морковную зажарку. Осторожно опустить фрикадельки в суп и варить на небольшом огне.

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7. Добавить сливочный сыр и перемешать, чтобы он растворился в бульоне. Продолжать готовить до мягкости картофеля и полной готовности фрикаделек.

8. В конце попробовать суп и при необходимости добавить соль и специи. Подавать горячим.

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