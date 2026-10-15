Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дональд ТрампРазведданные, Starlink и российский дизель: чем Трамп пытается сломить Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки. Интервью с Безсмертным"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаПод звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". ФотоПод звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". ФотоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКОтдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. ФотоОтдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. ФотоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоВ Украине могут пересмотреть цены на продукты из-за атак РФ. ИллюстрацияУкраинцам посоветовали готовиться к новому скачку цен: какие товары подорожают больше всего

Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 57
Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус
Рецепт винегрета с грибами. Источник: Создано с помощью ИИ

Винегрет можно приготовить не только из свеклы, картофеля, моркови и соленых огурцов, но и из маринованных грибов. Опята придают салату яркий вкус и хорошо сочетаются с отварными овощами и зеленым горошком. Для заправки понадобятся ароматное масло, немного уксуса, соль и перец. Перед подачей салат стоит оставить в холодильнике на 20–30 минут, чтобы ингредиенты пропитались заправкой.

Идея приготовления винегрета с грибами опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Выкладываем овощи в миску. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Свекла – 2 средних шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1–2 шт.
  • Соленые или маринованные огурцы – 3–4 шт.
  • Маринованные опята – 150–200 г
  • Лук – 1 небольшая шт.
  • Консервированный зеленый горошек – 200 г
  • Ароматическое масло – 3–4 ст. л.
  • Уксус – 1 ч.л.
  • Сахар – щепотка
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 297
Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде
icon 297
Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 228
Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
icon 228
Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 117
Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук
icon 117
Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Дайте овощам остыть, очистите их и нарежьте небольшими кубиками.

2. Соленые или маринованные огурцы нарежьте так же, как и остальные овощи. Лук мелко нашинкуйте.

Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Добавляем грибы. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

3. Из маринованных опят слейте жидкость. При необходимости промойте грибы и разрежьте крупные экземпляры на более мелкие кусочки. Из консервированного горошка также слейте жидкость.

Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

4. Переложите свеклу, картофель, морковь, огурцы, лук, опята и зеленый горошек в глубокую миску.

5. Добавьте ароматное масло, уксус, щепотку сахара, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи сохранили форму.

Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Всё перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

6. Поставьте салат в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей еще раз перемешайте и, при необходимости, откорректируйте вкус заправки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты