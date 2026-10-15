Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус

Винегрет можно приготовить не только из свеклы, картофеля, моркови и соленых огурцов, но и из маринованных грибов. Опята придают салату яркий вкус и хорошо сочетаются с отварными овощами и зеленым горошком. Для заправки понадобятся ароматное масло, немного уксуса, соль и перец. Перед подачей салат стоит оставить в холодильнике на 20–30 минут, чтобы ингредиенты пропитались заправкой.

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Идея приготовления винегрета с грибами опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Свекла – 2 средних шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1–2 шт.

Соленые или маринованные огурцы – 3–4 шт.

Маринованные опята – 150–200 г

Лук – 1 небольшая шт.

Консервированный зеленый горошек – 200 г

Ароматическое масло – 3–4 ст. л.

Уксус – 1 ч.л.

Сахар – щепотка

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Дайте овощам остыть, очистите их и нарежьте небольшими кубиками.

2. Соленые или маринованные огурцы нарежьте так же, как и остальные овощи. Лук мелко нашинкуйте.

3. Из маринованных опят слейте жидкость. При необходимости промойте грибы и разрежьте крупные экземпляры на более мелкие кусочки. Из консервированного горошка также слейте жидкость.

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4. Переложите свеклу, картофель, морковь, огурцы, лук, опята и зеленый горошек в глубокую миску.

5. Добавьте ароматное масло, уксус, щепотку сахара, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи сохранили форму.

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6. Поставьте салат в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей еще раз перемешайте и, при необходимости, откорректируйте вкус заправки.

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