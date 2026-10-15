Винегрет с маринованными опятами: что добавить в привычный салат, чтобы придать ему новый вкус
Винегрет можно приготовить не только из свеклы, картофеля, моркови и соленых огурцов, но и из маринованных грибов. Опята придают салату яркий вкус и хорошо сочетаются с отварными овощами и зеленым горошком. Для заправки понадобятся ароматное масло, немного уксуса, соль и перец. Перед подачей салат стоит оставить в холодильнике на 20–30 минут, чтобы ингредиенты пропитались заправкой.
Идея приготовления винегрета с грибами опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 средних шт.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1–2 шт.
- Соленые или маринованные огурцы – 3–4 шт.
- Маринованные опята – 150–200 г
- Лук – 1 небольшая шт.
- Консервированный зеленый горошек – 200 г
- Ароматическое масло – 3–4 ст. л.
- Уксус – 1 ч.л.
- Сахар – щепотка
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Дайте овощам остыть, очистите их и нарежьте небольшими кубиками.
2. Соленые или маринованные огурцы нарежьте так же, как и остальные овощи. Лук мелко нашинкуйте.
3. Из маринованных опят слейте жидкость. При необходимости промойте грибы и разрежьте крупные экземпляры на более мелкие кусочки. Из консервированного горошка также слейте жидкость.
4. Переложите свеклу, картофель, морковь, огурцы, лук, опята и зеленый горошек в глубокую миску.
5. Добавьте ароматное масло, уксус, щепотку сахара, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи сохранили форму.
6. Поставьте салат в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей еще раз перемешайте и, при необходимости, откорректируйте вкус заправки.
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