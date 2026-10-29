Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундомЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундом"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорах"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорахБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из УкраиныБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из Украины: его компания массово выигрывает тендерыКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
54
Рецепт салата
Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда. Источник: Сгенерировано ИИ

Самый вкусный осенний салат – винегрет. Готовить его можно добавляя бобовые, зелень, сельдь, квашеную капусту.

Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда

Как приготовить вкусный винегрет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного винегрета, со свежим горошком и вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • Свекла – 3 шт.(средняя)
  • Картофель (крупный) – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Горошек см – 50 г
  • Фасоль консервированная (или нут) – 50 г
  • Лук фиолетовый или белый салатный – 0,5 шт. (для его маринования: сахар – 1 ч л, соль – щепотка и уксус – 1 ст. л)
  • Огурец соленый – 2 средних
  • Капуста квашеная – 50 г
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
438
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
438
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
285
Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом
285
Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
300
Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком
300
Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Для заправки:

  • Чеснок – 1 головка
  • Горчица зерновая – 1-2 ч л
  • Мед – 1-2 ч. л 
  • Уксус яблочный или винный – 1 ст. л. 
  • Хрен белый – 1 ч л (это по желанию, но это классное сочетание)
  • Масло ароматное подсолнечное – 50-80 г
  • Соль и перец
  • Для подачи: сельдь или слабосоленая килька

Способ приготовления: 

1. Все овощи порежьте и запеките. Так они более концентрированные.

Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда

Запеченные овощи

2. Смешайте все для соуса, полейте салат, добавьте капусту, лук, сельдь и подавайте.

Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
салатовощипродуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты