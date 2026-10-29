Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда

Самый вкусный осенний салат – винегрет. Готовить его можно добавляя бобовые, зелень, сельдь, квашеную капусту.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного винегрета, со свежим горошком и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Свекла – 3 шт.(средняя)

Картофель (крупный) – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Горошек см – 50 г

Фасоль консервированная (или нут) – 50 г

Лук фиолетовый или белый салатный – 0,5 шт. (для его маринования: сахар – 1 ч л, соль – щепотка и уксус – 1 ст. л)

Огурец соленый – 2 средних

Капуста квашеная – 50 г

Для заправки:

Чеснок – 1 головка

Горчица зерновая – 1-2 ч л

Мед – 1-2 ч. л

Уксус яблочный или винный – 1 ст. л.

Хрен белый – 1 ч л (это по желанию, но это классное сочетание)

Масло ароматное подсолнечное – 50-80 г

Соль и перец

Для подачи: сельдь или слабосоленая килька

Способ приготовления:

1. Все овощи порежьте и запеките. Так они более концентрированные.

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2. Смешайте все для соуса, полейте салат, добавьте капусту, лук, сельдь и подавайте.

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