Винегрет по-новому с сельдью и квашеной капустой: рецепт полезного и вкусного блюда
Самый вкусный осенний салат – винегрет. Готовить его можно добавляя бобовые, зелень, сельдь, квашеную капусту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного винегрета, со свежим горошком и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.(средняя)
- Картофель (крупный) – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Горошек см – 50 г
- Фасоль консервированная (или нут) – 50 г
- Лук фиолетовый или белый салатный – 0,5 шт. (для его маринования: сахар – 1 ч л, соль – щепотка и уксус – 1 ст. л)
- Огурец соленый – 2 средних
- Капуста квашеная – 50 г
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Для заправки:
- Чеснок – 1 головка
- Горчица зерновая – 1-2 ч л
- Мед – 1-2 ч. л
- Уксус яблочный или винный – 1 ст. л.
- Хрен белый – 1 ч л (это по желанию, но это классное сочетание)
- Масло ароматное подсолнечное – 50-80 г
- Соль и перец
- Для подачи: сельдь или слабосоленая килька
Способ приготовления:
1. Все овощи порежьте и запеките. Так они более концентрированные.
2. Смешайте все для соуса, полейте салат, добавьте капусту, лук, сельдь и подавайте.
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