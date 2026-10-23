Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Красная капуста – очень вкусный, полезный овощ, который может быть идеальной основой для салатов. А сочетается она идеально со всеми овощами, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, и главное – полезного салата из красной капусты.

Ингредиенты:

Для салата:

1/2 среднего кочана краснокочанной капусты, мелко нашинкованной

2 крупные вареные свеклы, нарезанные длинной тонкой соломкой

2 средние моркови, натертые

1 пучок свежей петрушки, мелко нарезанной

1 небольшая красная луковица, очень тонко нарезанная

Для заправки:

сок 1 лимона

3 ст. л. оливкового масла extra virgin

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный или измельченный

1 ч. л. сушеной мяты

1/2 ч. л. соли или по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите краснокочанную капусту, свеклу, морковь, петрушку и красный лук в большую салатницу.

2. В отдельной небольшой миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок, сушеную мяту и соль. Хорошо перемешайте венчиком.

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3. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте, чтобы все овощи равномерно покрылись соусом.

4. Попробуйте салат и при необходимости добавьте еще немного соли или лимонного сока. Подавайте сразу или оставьте салат на 10-15 минут, чтобы овощи пропитались заправкой, а вкусы лучше соединились.

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