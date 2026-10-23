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Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
30
Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом
Элементарный салат из фиолетовой капусты. Источник: freepik.com

Красная капуста – очень вкусный, полезный овощ, который может быть идеальной основой для салатов. А сочетается она идеально со всеми овощами, зеленью. 

Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Витаминный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, и главное – полезного салата из красной капусты. 

Ингредиенты: 

Для салата:

  • 1/2 среднего кочана краснокочанной капусты, мелко нашинкованной
  • 2 крупные вареные свеклы, нарезанные длинной тонкой соломкой
  • 2 средние моркови, натертые
  • 1 пучок свежей петрушки, мелко нарезанной
  • 1 небольшая красная луковица, очень тонко нарезанная
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Для заправки:

  • сок 1 лимона
  • 3 ст. л. оливкового масла extra virgin
  • 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный или измельченный
  • 1 ч. л. сушеной мяты
  • 1/2 ч. л. соли или по вкусу

Способ приготовления: 

1. Выложите краснокочанную капусту, свеклу, морковь, петрушку и красный лук в большую салатницу.

Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Капуста для блюда

2. В отдельной небольшой миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок, сушеную мяту и соль. Хорошо перемешайте венчиком.

Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Заправка для салата

3. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте, чтобы все овощи равномерно покрылись соусом.

Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Приготовление блюда

4. Попробуйте салат и при необходимости добавьте еще немного соли или лимонного сока. Подавайте сразу или оставьте салат на 10-15 минут, чтобы овощи пропитались заправкой, а вкусы лучше соединились.

Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом

Готовый салат

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