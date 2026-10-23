Витаминный салат из красной капусты и свеклы: делимся рецептом
Красная капуста – очень вкусный, полезный овощ, который может быть идеальной основой для салатов. А сочетается она идеально со всеми овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, и главное – полезного салата из красной капусты.
Ингредиенты:
Для салата:
- 1/2 среднего кочана краснокочанной капусты, мелко нашинкованной
- 2 крупные вареные свеклы, нарезанные длинной тонкой соломкой
- 2 средние моркови, натертые
- 1 пучок свежей петрушки, мелко нарезанной
- 1 небольшая красная луковица, очень тонко нарезанная
Для заправки:
- сок 1 лимона
- 3 ст. л. оливкового масла extra virgin
- 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный или измельченный
- 1 ч. л. сушеной мяты
- 1/2 ч. л. соли или по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите краснокочанную капусту, свеклу, морковь, петрушку и красный лук в большую салатницу.
2. В отдельной небольшой миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок, сушеную мяту и соль. Хорошо перемешайте венчиком.
3. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте, чтобы все овощи равномерно покрылись соусом.
4. Попробуйте салат и при необходимости добавьте еще немного соли или лимонного сока. Подавайте сразу или оставьте салат на 10-15 минут, чтобы овощи пропитались заправкой, а вкусы лучше соединились.
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