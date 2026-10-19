Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты
Свежая морковь, сочные яблоки и ароматный чеснок прекрасно сочетаются в простом салате, который можно приготовить всего за несколько минут. Для заправки подойдут натуральный йогурт или сметана, а лимонный сок добавит приятной кислинки. Блюдо не требует варки или жарки, поэтому его легко приготовить даже тогда, когда нет времени на длительное приготовление.
Идея приготовления сочного витаминного салата из овощей и фруктов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Вадима Бжезинского (pava vb) в Instagram.
Ингредиенты:
- Морковь – 500 г
- Яблоки – 2 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Натуральный йогурт или сметана – 250-300 г
- Кунжут – по желанию
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры, удалите сердцевину и также натрите.
2. Чеснок очистите и пропустите через пресс или мелко нарежьте. Добавьте его к моркови и яблокам.
3. Влейте лимонный сок, добавьте йогурт или сметану, посолите и поперчите по вкусу.
4. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась между ингредиентами.
5. По желанию посыпьте кунжутом и сразу подавайте к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!