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Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 30
Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты
Рецепт витаминного салата. Источник: Создано с помощью ИИ

Свежая морковь, сочные яблоки и ароматный чеснок прекрасно сочетаются в простом салате, который можно приготовить всего за несколько минут. Для заправки подойдут натуральный йогурт или сметана, а лимонный сок добавит приятной кислинки. Блюдо не требует варки или жарки, поэтому его легко приготовить даже тогда, когда нет времени на длительное приготовление.

Идея приготовления сочного витаминного салата из овощей и фруктов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Вадима Бжезинского (pava vb) в Instagram.

Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Рецепт витаминного салата. Источник: Скриншот поста на странице pava vb) в Instagram

Ингредиенты:

  • Морковь – 500 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Натуральный йогурт или сметана – 250-300 г
  • Кунжут – по желанию
  • Соль и черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Натираем морковь и яблоко. Источник: Скриншот поста на странице pava vb) в Instagram

1. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры, удалите сердцевину и также натрите.

2. Чеснок очистите и пропустите через пресс или мелко нарежьте. Добавьте его к моркови и яблокам.

Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице pava vb) в Instagram

3. Влейте лимонный сок, добавьте йогурт или сметану, посолите и поперчите по вкусу.

Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице pava vb) в Instagram

4. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась между ингредиентами.

Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице pava vb) в Instagram

5. По желанию посыпьте кунжутом и сразу подавайте к столу.

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