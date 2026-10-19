Витаминный салат из сырой моркови и яблок: готовится за считанные минуты

Свежая морковь, сочные яблоки и ароматный чеснок прекрасно сочетаются в простом салате, который можно приготовить всего за несколько минут. Для заправки подойдут натуральный йогурт или сметана, а лимонный сок добавит приятной кислинки. Блюдо не требует варки или жарки, поэтому его легко приготовить даже тогда, когда нет времени на длительное приготовление.

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Идея приготовления сочного витаминного салата из овощей и фруктов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Вадима Бжезинского (pava vb) в Instagram.

Ингредиенты:

Морковь – 500 г

Яблоки – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Лимонный сок – 1 ст.л.

Натуральный йогурт или сметана – 250-300 г

Кунжут – по желанию

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Яблоки помойте, при необходимости очистите от кожуры, удалите сердцевину и также натрите.

2. Чеснок очистите и пропустите через пресс или мелко нарежьте. Добавьте его к моркови и яблокам.

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3. Влейте лимонный сок, добавьте йогурт или сметану, посолите и поперчите по вкусу.

4. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась между ингредиентами.

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5. По желанию посыпьте кунжутом и сразу подавайте к столу.

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