Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью

Овощные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. А для яркого вкуса в такие блюда лучше всего добавить зелень, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного витаминного салата из тертых овощей.

Ингредиенты:

1 цуккини

2 моркови

1/2 синей луковицы

Небольшой пучок кинзы

Для горячего маринада

200 мл воды

50 мл уксуса 9%

1 ст. л. сахара без горки

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. копченой паприки

Способ приготовелния:

1. Натрите все овощи, лук порежьте, зелень порвите.

2. Переложите все в банку, добавьте уксус, воду, масло, специи.

Перемешайте и можно есть сразу!

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