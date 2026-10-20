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Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
177
Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью
Рецепт полезного овощного салата. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Овощные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. А для яркого вкуса в такие блюда лучше всего добавить зелень, специи.

Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью

Овощи для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного витаминного салата из тертых овощей.

Ингредиенты:

  • 1 цуккини
  • 2 моркови
  • 1/2 синей луковицы
  • Небольшой пучок кинзы
  • Для горячего маринада
  • 200 мл воды
  • 50 мл уксуса 9%
  • 1 ст. л. сахара без горки
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. копченой паприки 
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Способ приготовелния:

1. Натрите все овощи, лук порежьте, зелень порвите.

2. Переложите все в банку, добавьте уксус, воду, масло, специи.

Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью

Ингредиенты для блюда

Перемешайте и можно есть сразу!

Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью

Готовая закуска

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