Витаминный салат на каждый день: лучшее блюдо, которое нужно есть осенью
Овощные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. А для яркого вкуса в такие блюда лучше всего добавить зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного витаминного салата из тертых овощей.
Ингредиенты:
- 1 цуккини
- 2 моркови
- 1/2 синей луковицы
- Небольшой пучок кинзы
- Для горячего маринада
- 200 мл воды
- 50 мл уксуса 9%
- 1 ст. л. сахара без горки
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. копченой паприки
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Способ приготовелния:
1. Натрите все овощи, лук порежьте, зелень порвите.
2. Переложите все в банку, добавьте уксус, воду, масло, специи.
Перемешайте и можно есть сразу!
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