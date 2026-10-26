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Овсяное печенье "как в детстве": рецепт вкусного десерта за копейки

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
36
Рецепт печенья
Овсяное печенье "как в детстве": рецепт вкусного десерта за копейки. Источник: pexels.com

Домашнее овсяное печенье – вкусный, безопасный десерт к чаю, кофе. Готовить тесто можно просто из овсяной муки или хлопьев. А для яркого вкуса можно добавить банан. 

Овсяное печенье ''как в детстве'': рецепт вкусного десерта за копейки

Что приготовить из бананов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего, овсяного печенья, которое понравится всем. 

Ингредиенты: 

  • 80 г очень спелого банана
  • 40 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
  • щепотка корицы
  • немного апельсиновой цедры
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Способ приготовление: 

1. Банан хорошо размять вилкой до состояния пюре. Добавить овсяные хлопья, корицу и немного апельсиновой цедры, натертой на мелкой терке. Тщательно перемешать.

Овсяное печенье ''как в детстве'': рецепт вкусного десерта за копейки

Основа для теста

2. Из полученной массы сформировать небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом, и приплюснуть, формируя печенье.

Овсяное печенье ''как в детстве'': рецепт вкусного десерта за копейки

Готовое тесто

3. Выпекать при температуре 175 °C примерно 12-15 минут.

Овсяное печенье ''как в детстве'': рецепт вкусного десерта за копейки

Готовое печенье

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