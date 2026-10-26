Овсяное печенье ''как в детстве'': рецепт вкусного десерта за копейки

Домашнее овсяное печенье – вкусный, безопасный десерт к чаю, кофе. Готовить тесто можно просто из овсяной муки или хлопьев. А для яркого вкуса можно добавить банан.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего, овсяного печенья, которое понравится всем.

Ингредиенты:

80 г очень спелого банана

40 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

щепотка корицы

немного апельсиновой цедры

Способ приготовление:

1. Банан хорошо размять вилкой до состояния пюре. Добавить овсяные хлопья, корицу и немного апельсиновой цедры, натертой на мелкой терке. Тщательно перемешать.

2. Из полученной массы сформировать небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом, и приплюснуть, формируя печенье.

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3. Выпекать при температуре 175 °C примерно 12-15 минут.

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