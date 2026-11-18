Творог – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для приготовления пирогов, запеканок, вареников, десертов, закусок, намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных наггетсов, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

Творог – 350 г

Твердый сыр – 100 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте 2 яйца и натертый твердый сыр, хорошо перемешайте. Добавьте муку, соль и разрыхлитель и замесите эластичное тесто.

2. Раскатайте тесто примерно до 1 см толщиной и нарежьте небольшими палочками.

3. Обжарьте на масле с двух сторон до румяной корочки. Когда перевернете на другую сторону, можно накрыть крышкой, чтобы наггетсы хорошо прожарились внутри.

4. Подавайте просто так, с йогуртом или вашим любимым соусом!

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