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Яблочные палочки на йогурте: рецепт сладкого завтрака на сковороде

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт яблочних палочек
Яблочные палочки на йогурте: рецепт сладкого завтрака на сковороде. Источник: Сгенерировано ИИ

Для сладкого завтрака можно приготовить яблочные палочки на йогурте: их обжаривают на сковороде до золотистого цвета и по желанию посыпают сахарной пудрой. Рецептом вкусного блюдподелилась автор на сайте "Господинька".

Яблочные палочки на йогурте: рецепт сладкого завтрака на сковороде

Как приготовить удачное тесто для оладий

Ингредиенты и замешивание теста

Для теста понадобятся 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. ванилина, 0,5 ч. л. соли, 125 г йогурта, 2 ст. л. масла, 5 г разрыхлителя и 250 г муки. Также подготовьте 1 большое яблоко и сахарную пудру для посыпки. Масло используйте также, чтобы смазать руки и тарелку, а еще для жарки.

В миску разбейте яйцо, всыпьте сахар, ванилин и соль, перемешайте венчиком. Добавьте йогурт и масло, снова перемешайте. Затем добавьте разрыхлитель и просеянную муку.

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"Замешиваю мягкое тесто, которое быстро собирается в комок", – описывает нужную консистенцию автор рецепта.

Яблочные палочки на йогурте: рецепт сладкого завтрака на сковороде

Тесто для оладий

Как сформировать и обжарить яблочные палочки

Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мякоть маленькими кубиками. Вмешайте их в тесто. Смажьте руки и тарелку маслом, отщипывайте небольшие кусочки теста и раскатывайте их ладонями, формируя палочки.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте палочки на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые изделия переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

"По желанию посыпаю немного остывшие палочки сахарной пудрой и подаю со сметаной, домашней карамелью или просто к чаю", – советует автор рецепта.

Яблочные палочки на йогурте: рецепт сладкого завтрака на сковороде

Сколько жарить оладьи

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