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Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
309
Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку
Рецепт сытных гавайских бутербродов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Горячие бутерброды по-гавайски – интересная альтернатива обычным канапкам с колбасой и сыром. Их готовят из тостового хлеба, ветчины, консервированных ананасов и твердого сыра. Особенность рецепта заключается в сочетании соленой мясной начинки со сладковатыми фруктами и нежной сырной намазкой с дижонской горчицей. Бутерброды запекаются в духовке всего несколько минут, поэтому их можно быстро приготовить на завтрак, перекус или к приходу гостей.

Идея приготовления горячих бутербродов по-гавайски опубликована на странице ask edith в Instagram.

Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Рецепт горячих бутербродов. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб – количество по необходимости
  • Ветчина или балык – по вкусу
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Консервированные ананасы кольцами – по вкусу

Для сырной намазки:

  • Плавленый сырок – 1 шт.
  • Сливочный сыр – 100 г
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Соль, черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Добавляем намазку. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

1. Сначала приготовьте сырную намазку. Плавленый сырок натрите на мелкой терке или измельчите в блендере.

2. Добавьте сливочный сыр, дижонскую горчицу, соль и черный перец.

3. Перемешайте до однородной консистенции.

Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Добавляем ананас. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

4. Выложите ломтики тостового хлеба на противень, застеленный пергаментом.

5. Каждый смажьте приготовленной сырной смесью.

Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

6. Нарежьте ветчину или балык небольшими кубиками и равномерно распределите поверх намазки.

7. На каждый бутерброд положите кольцо консервированного ананаса. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.

Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Готовые бутерброды. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

8. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Когда сыр расплавится и слегка подрумянится, бутерброды будут готовы.

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