Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку

Горячие бутерброды по-гавайски – интересная альтернатива обычным канапкам с колбасой и сыром. Их готовят из тостового хлеба, ветчины, консервированных ананасов и твердого сыра. Особенность рецепта заключается в сочетании соленой мясной начинки со сладковатыми фруктами и нежной сырной намазкой с дижонской горчицей. Бутерброды запекаются в духовке всего несколько минут, поэтому их можно быстро приготовить на завтрак, перекус или к приходу гостей.

Идея приготовления горячих бутербродов по-гавайски опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб – количество по необходимости

Ветчина или балык – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Консервированные ананасы кольцами – по вкусу

Для сырной намазки:

Плавленый сырок – 1 шт.

Сливочный сыр – 100 г

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте сырную намазку. Плавленый сырок натрите на мелкой терке или измельчите в блендере.

2. Добавьте сливочный сыр, дижонскую горчицу, соль и черный перец.

3. Перемешайте до однородной консистенции.

4. Выложите ломтики тостового хлеба на противень, застеленный пергаментом.

5. Каждый смажьте приготовленной сырной смесью.

6. Нарежьте ветчину или балык небольшими кубиками и равномерно распределите поверх намазки.

7. На каждый бутерброд положите кольцо консервированного ананаса. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.

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8. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Когда сыр расплавится и слегка подрумянится, бутерброды будут готовы.

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