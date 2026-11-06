Как по-новому приготовить горячие бутерброды: добавьте ананасы и сырную намазку
Горячие бутерброды по-гавайски – интересная альтернатива обычным канапкам с колбасой и сыром. Их готовят из тостового хлеба, ветчины, консервированных ананасов и твердого сыра. Особенность рецепта заключается в сочетании соленой мясной начинки со сладковатыми фруктами и нежной сырной намазкой с дижонской горчицей. Бутерброды запекаются в духовке всего несколько минут, поэтому их можно быстро приготовить на завтрак, перекус или к приходу гостей.
Идея приготовления горячих бутербродов по-гавайски опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб – количество по необходимости
- Ветчина или балык – по вкусу
- Твердый сыр – по вкусу
- Консервированные ананасы кольцами – по вкусу
Для сырной намазки:
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Сливочный сыр – 100 г
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте сырную намазку. Плавленый сырок натрите на мелкой терке или измельчите в блендере.
2. Добавьте сливочный сыр, дижонскую горчицу, соль и черный перец.
3. Перемешайте до однородной консистенции.
4. Выложите ломтики тостового хлеба на противень, застеленный пергаментом.
5. Каждый смажьте приготовленной сырной смесью.
6. Нарежьте ветчину или балык небольшими кубиками и равномерно распределите поверх намазки.
7. На каждый бутерброд положите кольцо консервированного ананаса. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.
8. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Когда сыр расплавится и слегка подрумянится, бутерброды будут готовы.
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