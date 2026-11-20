Оладьи – очень простое, но при этом вкусное блюдо для завтрака. Готовить их лучше всего на теплом кефире, так они будут пышные и высокие.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных, высоких оладий на теплом кефире.

Ингредиенты:

500 мл кефира (комнатной температуры)

1 яйцо

1-1,5 ст. л. сахара

1/3 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

350 г муки

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры вылейте в глубокую миску. Добавьте яйцо, сахар и соль. Тщательно перемешайте венчиком до однородной массы. Просейте муку непосредственно в миску с жидкими ингредиентами. Слегка перемешайте и равномерно посыпьте сверху содой. Важно добавлять соду вместе с мукой, а не раньше – это обеспечивает лучшую реакцию.

2. Аккуратно, но тщательно перемешайте тесто венчиком. Консистенция должна быть густой. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был из холодильника, дайте ему настояться 30-40 минут.

4. Разогрейте масло на огне чуть ниже среднего уровня (на том же уровне, на котором будут жариться оладьи). Высота масла должна составлять около 1 см – это обеспечит равномерное поджаривание.

5. Ложкой осторожно зачерпывайте тесто у стенок миски (не перемешивайте его заново!). Выкладывайте тесто на сковороду, не трясите и не нарушайте его структуру. Жарьте с обеих сторон до образования золотистой корочки. Во время приготовления крышкой не накрывать.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий