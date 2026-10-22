Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент

Куриная печень – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для паштетов, салатов, закусок, котлет, отбивных.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и мягкой печени, с яблоками.

Ингредиенты:

яблоки (зеленые твердые) – 3 шт.

лук – 2 шт.

мука – 60-70 г

мускатный орех – 1/4 ч. л.

специи: соль, перец – по вкусу

куриная печень – 500 г

коньяк – 2 ст. л.

масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить сердцевины и обжарить на сковороде, разогретой с 10 мл масла, с обеих сторон. Переложить на тарелку. Затем на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.

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2. В миску с мукой добавить мускатный орех и специи, перемешать. Очищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковороде на 10 мл масла до румяной корочки. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой внутри. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.

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3. Затем все ингредиенты выложить на сковороду, чередуя, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

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