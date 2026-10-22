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Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент
Рецепт тушеной печени. Источник: freepik.com

Куриная печень – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для паштетов, салатов, закусок, котлет, отбивных

Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент

Как правильно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и мягкой печени, с яблоками.

Ингредиенты: 

  • яблоки (зеленые твердые) – 3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • мука – 60-70 г
  • мускатный орех – 1/4 ч. л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • куриная печень – 500 г
  • коньяк – 2 ст. л.
  • масло – 30 мл
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Способ приготовления: 

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить сердцевины и обжарить на сковороде, разогретой с 10 мл масла, с обеих сторон. Переложить на тарелку. Затем на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.

Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент

Яблоки с луком

2. В миску с мукой добавить мускатный орех и специи, перемешать. Очищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковороде на 10 мл масла до румяной корочки. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой внутри. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.

Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент

Жареная печень

3. Затем все ингредиенты выложить на сковороду, чередуя, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

Как правильно готовить печень, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте всего один ингредиент

Готовое блюдо

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