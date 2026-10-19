Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез
Бутерброды с сельдью можно приготовить со свекольной пастой, чесноком и майонезом. Сочетание сладковатой свеклы, солоноватой рыбы и пикантного красного лука придает закуске яркий вкус. Посушенный хлеб придает хрусткость, а зернистая горчица и укроп дополняют блюдо. Такие бутерброды подойдут как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.
Идея приготовления бутербродов с сельдью и свеклой опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- Хлеб – несколько ломтиков
- Филе сельди – 200 г
- Свекла – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез – по вкусу
- Красный лук – по вкусу
- Зернистая горчица – по вкусу
- Укроп – для подачи
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките до мягкости. Дайте ей полностью остыть, очистите и натрите на терке.
2. Добавьте к свекле майонез, чеснок, пропущенный через пресс, и немного соли. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная паста.
3. Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.
4. На каждый ломтик выложите свекольную пасту. Сверху разложите кусочки филе сельди.
5. Нарежьте красный лук тонкими кольцами или полукольцами и добавьте в бутерброды.
6. Украсьте зернистой горчицей и свежим укропом.
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