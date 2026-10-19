Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Бутерброды с сельдью можно приготовить со свекольной пастой, чесноком и майонезом. Сочетание сладковатой свеклы, солоноватой рыбы и пикантного красного лука придает закуске яркий вкус. Посушенный хлеб придает хрусткость, а зернистая горчица и укроп дополняют блюдо. Такие бутерброды подойдут как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.

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Идея приготовления бутербродов с сельдью и свеклой опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

Хлеб – несколько ломтиков

Филе сельди – 200 г

Свекла – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Майонез – по вкусу

Красный лук – по вкусу

Зернистая горчица – по вкусу

Укроп – для подачи

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките до мягкости. Дайте ей полностью остыть, очистите и натрите на терке.

2. Добавьте к свекле майонез, чеснок, пропущенный через пресс, и немного соли. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная паста.

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3. Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

4. На каждый ломтик выложите свекольную пасту. Сверху разложите кусочки филе сельди.

5. Нарежьте красный лук тонкими кольцами или полукольцами и добавьте в бутерброды.

6. Украсьте зернистой горчицей и свежим укропом.

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