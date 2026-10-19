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Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
120
Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез
Бутерброды с сельдью и свеклой. Источник: Создано с помощью ИИ

Бутерброды с сельдью можно приготовить со свекольной пастой, чесноком и майонезом. Сочетание сладковатой свеклы, солоноватой рыбы и пикантного красного лука придает закуске яркий вкус. Посушенный хлеб придает хрусткость, а зернистая горчица и укроп дополняют блюдо. Такие бутерброды подойдут как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.

Идея приготовления бутербродов с сельдью и свеклой опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Рецепт бутербродов с сельдью. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

Ингредиенты:

  • Хлеб – несколько ломтиков
  • Филе сельди – 200 г
  • Свекла – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Майонез – по вкусу
  • Красный лук – по вкусу
  • Зернистая горчица – по вкусу
  • Укроп – для подачи
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

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Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Готовим свекольную пасту. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

1. Свеклу отварите или запеките до мягкости. Дайте ей полностью остыть, очистите и натрите на терке.

2. Добавьте к свекле майонез, чеснок, пропущенный через пресс, и немного соли. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная паста.

Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Выкладываем свекольную пасту на хлеб. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

3. Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

4. На каждый ломтик выложите свекольную пасту. Сверху разложите кусочки филе сельди.

Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Добавляем сельдь. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

5. Нарежьте красный лук тонкими кольцами или полукольцами и добавьте в бутерброды.

6. Украсьте зернистой горчицей и свежим укропом.

Как приготовить бутерброды с сельдью: понадобятся свекла, чеснок и майонез

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

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