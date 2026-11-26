Как приготовить десерт со вкусом пломбира: простой рецепт из доступных продуктов
Домашний десерт "Молочный пломбир" готовят из молока, сметаны, яичных желтков, сахара и желатина. У него нежная консистенция и приятный сливочный вкус. Для приготовления не нужна духовка, ведь десерт застывает в холодильнике. Перед подачей его можно украсить тертым шоколадом или любимыми добавками.
Идея приготовления десерта "Молочный пломбир" опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Молоко – 300 мл.
- Желатин – 20 г
- Сахар – 70 г
- Яичные желтки – 3 шт.
- Сметана – 300 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить 100 мл молока из общего количества. Перемешать и оставить на некоторое время, чтобы он набух.
2. В отдельной миске соединить яичные желтки с сахаром и хорошо перемешать венчиком. Влить оставшееся молоко (200 мл) и еще раз перемешать.
3. Перелить молочно-яичную смесь в сотейник и поставить на небольшой огонь. Постоянно помешивать, пока масса не нагреется и на поверхности не появятся первые пузырьки. Не доводить до интенсивного кипения.
4. Снять сотейник с плиты и дать смеси немного остыть. Добавить набухший желатин и перемешать до его полного растворения.
5. Добавить сметану и тщательно взбить венчиком до однородной консистенции.
6. Перелить готовую массу в форму, дать ей остыть и поставить в холодильник примерно на 2 часа, чтобы десерт полностью застыл.
7. Чтобы легко достать десерт из формы, окунуть ее на несколько секунд в горячую воду. Перевернуть на тарелку и украсить тертым шоколадом или другими добавками по вкусу.
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