Домашний десерт "Молочный пломбир" готовят из молока, сметаны, яичных желтков, сахара и желатина. У него нежная консистенция и приятный сливочный вкус. Для приготовления не нужна духовка, ведь десерт застывает в холодильнике. Перед подачей его можно украсить тертым шоколадом или любимыми добавками.

Идея приготовления десерта "Молочный пломбир" опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл.

Желатин – 20 г

Сахар – 70 г

Яичные желтки – 3 шт.

Сметана – 300 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить 100 мл молока из общего количества. Перемешать и оставить на некоторое время, чтобы он набух.

2. В отдельной миске соединить яичные желтки с сахаром и хорошо перемешать венчиком. Влить оставшееся молоко (200 мл) и еще раз перемешать.

3. Перелить молочно-яичную смесь в сотейник и поставить на небольшой огонь. Постоянно помешивать, пока масса не нагреется и на поверхности не появятся первые пузырьки. Не доводить до интенсивного кипения.

4. Снять сотейник с плиты и дать смеси немного остыть. Добавить набухший желатин и перемешать до его полного растворения.

5. Добавить сметану и тщательно взбить венчиком до однородной консистенции.

6. Перелить готовую массу в форму, дать ей остыть и поставить в холодильник примерно на 2 часа, чтобы десерт полностью застыл.

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7. Чтобы легко достать десерт из формы, окунуть ее на несколько секунд в горячую воду. Перевернуть на тарелку и украсить тертым шоколадом или другими добавками по вкусу.

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