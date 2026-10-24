Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Домашний паштет из куриной печени можно приготовить в духовке, запекая все ингредиенты вместе, а затем взбив их блендером. Яблоки добавляют закуске легкую сладковатую нотку, сливки и масло делают консистенцию нежной, а чеснок и мускатный орех придают выразительный аромат. Такой паштет можно намазывать на свежий хлеб или поджаренные тосты. Для еще более интересного вкуса его можно дополнить карамелизированными яблоками.

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Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500-600 г

Сливочное масло – 100 г

Сливки – 100 мл.

Яблоки – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Молотый мускатный орех – 1/2 ч.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте, очистите от пленок и удалите желчные протоки, если они есть. Лук, морковь и чеснок очистите. Яблоки разрежьте, удалите сердцевину и нарежьте кусочками.

2. Выложите печень, яблоки, лук, морковь и чеснок в форму для запекания, застеленную пергаментом. Добавьте соль, черный перец и мускатный орех.

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3. Равномерно распределите ингредиенты и поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50-60 минут. Время зависит от размера кусочков и особенностей духовки. Печень должна полностью приготовиться.

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4. Переложите запеченные ингредиенты в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и сливки, после чего взбейте до однородной консистенции. Если паштет получается слишком густым, консистенцию можно отрегулировать небольшим количеством сливок.

5. Переложите готовый паштет в чистую емкость, охладите и поставьте в холодильник, чтобы он приобрел более плотную текстуру.

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