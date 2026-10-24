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Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
48
Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки
Вкусный печеночный паштет. Источник: magnific.com

Домашний паштет из куриной печени можно приготовить в духовке, запекая все ингредиенты вместе, а затем взбив их блендером. Яблоки добавляют закуске легкую сладковатую нотку, сливки и масло делают консистенцию нежной, а чеснок и мускатный орех придают выразительный аромат. Такой паштет можно намазывать на свежий хлеб или поджаренные тосты. Для еще более интересного вкуса его можно дополнить карамелизированными яблоками.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице viktoria cooking в Instagram.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Рецепт печеночного паштета. Источник: Скриншот поста на странице viktoria cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500-600 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сливки – 100 мл.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Молотый мускатный орех – 1/2 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

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Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Выкладываем все в форму. Источник: Скриншот поста на странице viktoria cooking в Instagram

1. Куриную печень промойте, очистите от пленок и удалите желчные протоки, если они есть. Лук, морковь и чеснок очистите. Яблоки разрежьте, удалите сердцевину и нарежьте кусочками.

2. Выложите печень, яблоки, лук, морковь и чеснок в форму для запекания, застеленную пергаментом. Добавьте соль, черный перец и мускатный орех.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Взбиваем ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице viktoria cooking в Instagram

3. Равномерно распределите ингредиенты и поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50-60 минут. Время зависит от размера кусочков и особенностей духовки. Печень должна полностью приготовиться.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Готовый паштет. Источник: Скриншот поста на странице viktoria cooking в Instagram

4. Переложите запеченные ингредиенты в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и сливки, после чего взбейте до однородной консистенции. Если паштет получается слишком густым, консистенцию можно отрегулировать небольшим количеством сливок.

5. Переложите готовый паштет в чистую емкость, охладите и поставьте в холодильник, чтобы он приобрел более плотную текстуру.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Подаем сверху карамелизированные яблоки. Источник: Скриншот поста на странице viktoria cooking в Instagram

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