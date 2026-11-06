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Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
951
Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке
Как приготовить вкусный паштет из печени. Источник: magnific.com

Домашний паштет из куриной печени – простая закуска, которую можно приготовить без предварительной обжарки продуктов. Печень вместе с луком, морковью, сливками и сливочным маслом запекают в духовке, а затем измельчают блендером до однородной консистенции. Благодаря сливкам паштет получается нежным, а мускатный орех придает ему приятный аромат. Готовую закуску можно хранить в холодильнике и использовать для приготовления бутербродов.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке

Рецепт домашнего паштета. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Лук – 1 крупная (150 г)
  • Морковь – 1 средняя (110 г)
  • Сливки 30% – 150 мл.
  • Сливочное масло – 80 г
  • Молотый мускатный орех – 1/2 ч.л.
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке

Выкладываем печень на противень. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

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1. Куриную печень промойте, очистите от пленок и прожилок. Подготовьте форму для запекания и застелите ее пергаментом.

2. Выложите печень в форму, добавьте соль, черный перец и молотый мускатный орех. Лук нарежьте крупными кусочками, морковь – кружочками или небольшими кусочками.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке

Добавляем морковь, лук и сливки. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

3. Распределите овощи поверх печени. Добавьте 40 г сливочного масла, нарезанного кусочками, и залейте все сливками.

4. Поставьте форму в разогретую до 150 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Печень и овощи должны полностью приготовиться и стать мягкими.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

5. Переложите все запеченные ингредиенты вместе с жидкостью в глубокую емкость. Измельчите блендером до однородной нежной консистенции.

Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке

Намазываем хлеб паштетом. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

6. Разложите паштет по чистым баночкам или контейнерам. Оставшееся сливочное масло (40 г) растопите и залейте им поверхность паштета.

7. Оставьте закуску немного остыть, а затем поставьте в холодильник до полного застывания.

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