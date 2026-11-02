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Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
213
Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции
Рецепт нежного домашнего паштета из печени. Источник: recipesallday.com

Домашний печеночный паштет можно приготовить без длительной обжарки на сковороде. Печень запекают вместе с луком, морковью, яблоком и чесноком, а затем взбивают со сливочным маслом до однородной кремовой консистенции. Сливки делают вкус нежнее, а яблоко добавляет легкую кислинку. Такой паштет хорошо сочетается с гренками, канапе, блинами и тарталетками.

Идея приготовления нежного печеночного паштета с яблоком опубликована на странице lida.shchaslyva в Instagram.

Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Рецепт нежного домашнего паштета. Источник: Скриншот поста на странице lida.shchaslyva в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная или кроличья печень – 600 г
  • Лук – 1 большая
  • Морковь – 1 шт.
  • Яблоко кислых сортов – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Сливки – 100-120 мл.
  • Сливочное масло – 30-40 г
  • Соль, черный молотый перец, копченая паприка и сушеный чеснок – по вкусу
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Способ приготовления:

Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Выкладываем ингредиенты в форму. Источник: Скриншот поста на странице  lida.shchaslyva в Instagram

1. Тщательно промойте печень, удалите пленки и лишние прожилки. Если используете крупные кусочки, разрежьте их на более мелкие.

2. Лук очистите и нарежьте крупными кусочками. Морковь нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте. Чеснок разделите на зубчики и очистите.

Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Добавляем сливки. Источник: Скриншот поста на странице  lida.shchaslyva в Instagram

3. Добавьте печень, лук, морковь, яблоко и чеснок. Посыпьте солью, перцем, копченой паприкой и сушеным чесноком. Влейте сливки и перемешайте.

4. Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на 45-60 минут. Время зависит от размера кусочков и особенностей духовки. Печень должна полностью приготовиться внутри.

Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Выкладываем массу в миску. Источник: Скриншот поста на странице  lida.shchaslyva в Instagram

5. Переложите готовую печень с овощами, яблоком и жидкостью, образовавшейся в форме, в глубокую емкость. Добавьте сливочное масло и измельчите погружным блендером до однородной кремовой консистенции.

6. Переложите паштет в контейнер или другую емкость для хранения. Оставьте остывать до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник.

Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Готовый паштет. Источник: Скриншот поста на странице  lida.shchaslyva в Instagram

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