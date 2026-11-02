Как приготовить домашний паштет из печени: секрет кремовой консистенции

Домашний печеночный паштет можно приготовить без длительной обжарки на сковороде. Печень запекают вместе с луком, морковью, яблоком и чесноком, а затем взбивают со сливочным маслом до однородной кремовой консистенции. Сливки делают вкус нежнее, а яблоко добавляет легкую кислинку. Такой паштет хорошо сочетается с гренками, канапе, блинами и тарталетками.

Идея приготовления нежного печеночного паштета с яблоком опубликована на странице lida.shchaslyva в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная или кроличья печень – 600 г

Лук – 1 большая

Морковь – 1 шт.

Яблоко кислых сортов – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Сливки – 100-120 мл.

Сливочное масло – 30-40 г

Соль, черный молотый перец, копченая паприка и сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно промойте печень, удалите пленки и лишние прожилки. Если используете крупные кусочки, разрежьте их на более мелкие.

2. Лук очистите и нарежьте крупными кусочками. Морковь нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте. Чеснок разделите на зубчики и очистите.

3. Добавьте печень, лук, морковь, яблоко и чеснок. Посыпьте солью, перцем, копченой паприкой и сушеным чесноком. Влейте сливки и перемешайте.

4. Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на 45-60 минут. Время зависит от размера кусочков и особенностей духовки. Печень должна полностью приготовиться внутри.

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5. Переложите готовую печень с овощами, яблоком и жидкостью, образовавшейся в форме, в глубокую емкость. Добавьте сливочное масло и измельчите погружным блендером до однородной кремовой консистенции.

6. Переложите паштет в контейнер или другую емкость для хранения. Оставьте остывать до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник.

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