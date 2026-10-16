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Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 363
Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной
Рецепт домашней тыквенной каши. Источник: Создано с помощью ИИ

Тыквенную кашу с молоком и мелкими макаронами можно приготовить из доступных продуктов примерно за 40 минут. Тыкву натирают на терке, проваривают с молоком, водой, сахаром и солью, а затем добавляют макароны. Благодаря такому сочетанию блюдо получается нежным, с приятным сладковатым вкусом. Перед подачей кашу можно дополнить кусочком сливочного масла.

Идея приготовления домашней тыквенной каши опубликована на странице sofiia.s kitchen в Instagram.

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Рецепт домашней тыквенной каши. Источник: Скриншот поста на странице sofiia.s kitchen в Instagram

Ингредиенты:

  • Очищенная тыква – 500-550 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Молоко – 450 мл.
  • Мелкие макароны – 100 г
  • Сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Натираем тыкву. Источник: Скриншот поста на странице sofiia.s kitchen в Instagram

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1. Очистите тыкву от кожуры и семян, натрите на крупной терке и переложите в кастрюлю.

2. Добавьте сахар, соль, воду и молоко. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Добавляем молоко. Источник: Скриншот поста на странице sofiia.s kitchen в Instagram

3. Убавьте огонь и варите тыкву примерно 20 минут, периодически помешивая, чтобы молоко не пригорело.

4. Добавьте мелкие макароны, перемешайте и варите еще около 10 минут, пока они не станут мягкими. Ориентируйтесь на время приготовления, указанное на упаковке макарон.

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Добавляем макароны. Источник: Скриншот поста на странице sofiia.s kitchen в Instagram

5. Снимите кастрюлю с огня и оставьте кашу на несколько минут под крышкой, чтобы она настоялась. Если хотите получить более жидкую консистенцию, используйте 70 г макарон вместо 100 г.

6. Разложите кашу по тарелкам и добавьте сливочное масло. По желанию можно посыпать небольшим количеством сахара.

Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Готовая каша. Источник: Скриншот поста на странице sofiia.s kitchen в Instagram

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