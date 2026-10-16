Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной

Тыквенную кашу с молоком и мелкими макаронами можно приготовить из доступных продуктов примерно за 40 минут. Тыкву натирают на терке, проваривают с молоком, водой, сахаром и солью, а затем добавляют макароны. Благодаря такому сочетанию блюдо получается нежным, с приятным сладковатым вкусом. Перед подачей кашу можно дополнить кусочком сливочного масла.

Видео дня

Идея приготовления домашней тыквенной каши опубликована на странице sofiia.s kitchen в Instagram.

Ингредиенты:

Очищенная тыква – 500-550 г

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 300 мл.

Молоко – 450 мл.

Мелкие макароны – 100 г

Сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву от кожуры и семян, натрите на крупной терке и переложите в кастрюлю.

2. Добавьте сахар, соль, воду и молоко. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.

3. Убавьте огонь и варите тыкву примерно 20 минут, периодически помешивая, чтобы молоко не пригорело.

4. Добавьте мелкие макароны, перемешайте и варите еще около 10 минут, пока они не станут мягкими. Ориентируйтесь на время приготовления, указанное на упаковке макарон.

РЕКЛАМА

5. Снимите кастрюлю с огня и оставьте кашу на несколько минут под крышкой, чтобы она настоялась. Если хотите получить более жидкую консистенцию, используйте 70 г макарон вместо 100 г.

6. Разложите кашу по тарелкам и добавьте сливочное масло. По желанию можно посыпать небольшим количеством сахара.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.