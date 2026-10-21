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Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
15
Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко
Рецепт сытной гречки по-королевски. Источник: Создано с помощью ИИ

Гречку можно приготовить не только как обычный гарнир, но и как полноценное блюдо с мясом, грибами и сыром. В этом рецепте крупу тушат с шампиньонами и мясом в смеси молока и воды, благодаря чему она приобретает более нежный вкус. В конце добавляют тертый сыр, который делает блюдо еще более насыщенным. Такой вариант подойдет для сытного обеда или ужина.

Идея приготовления сытной королевской гречки опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Рецепт королевской гречки. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Гречка – 240 г
  • Мясо – 400 г
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Молоко – 180 мл.
  • Вода – 350 мл
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль и специи – по вкусу
  • Масло – для жарки, при необходимости

Способ приготовления:

Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Добавляем гречку к грибам. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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1. Мясо нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду, при необходимости добавить немного масла и обжарить мясо до готовности. Посолить и приправить специями.

2. Лук очистить и нарезать, шампиньоны нарезать пластинками. Добавить их к мясу и готовить, периодически помешивая, пока лук не станет мягким, а грибы не уменьшатся в объеме.

Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Добавляем молоко. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Гречку промыть и высыпать в сковороду. Влить молоко и воду, добавить соль и специи. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20 минут, пока крупа не впитает жидкость и не станет мягкой.

Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

4. Твердый сыр натереть на терке. Когда гречка будет готова, посыпать ею блюдо и перемешать, чтобы сыр расплавился.

5. Снять сковороду с огня и подавать королевскую гречку горячей.

Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Готовая гречка. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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