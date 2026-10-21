Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко
Гречку можно приготовить не только как обычный гарнир, но и как полноценное блюдо с мясом, грибами и сыром. В этом рецепте крупу тушат с шампиньонами и мясом в смеси молока и воды, благодаря чему она приобретает более нежный вкус. В конце добавляют тертый сыр, который делает блюдо еще более насыщенным. Такой вариант подойдет для сытного обеда или ужина.
Идея приготовления сытной королевской гречки опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Гречка – 240 г
- Мясо – 400 г
- Шампиньоны – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Молоко – 180 мл.
- Вода – 350 мл
- Твердый сыр – 100 г
- Соль и специи – по вкусу
- Масло – для жарки, при необходимости
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду, при необходимости добавить немного масла и обжарить мясо до готовности. Посолить и приправить специями.
2. Лук очистить и нарезать, шампиньоны нарезать пластинками. Добавить их к мясу и готовить, периодически помешивая, пока лук не станет мягким, а грибы не уменьшатся в объеме.
3. Гречку промыть и высыпать в сковороду. Влить молоко и воду, добавить соль и специи. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20 минут, пока крупа не впитает жидкость и не станет мягкой.
4. Твердый сыр натереть на терке. Когда гречка будет готова, посыпать ею блюдо и перемешать, чтобы сыр расплавился.
5. Снять сковороду с огня и подавать королевскую гречку горячей.
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