Как приготовить гречку по-новому: добавьте мясо, шампиньоны и молоко

Гречку можно приготовить не только как обычный гарнир, но и как полноценное блюдо с мясом, грибами и сыром. В этом рецепте крупу тушат с шампиньонами и мясом в смеси молока и воды, благодаря чему она приобретает более нежный вкус. В конце добавляют тертый сыр, который делает блюдо еще более насыщенным. Такой вариант подойдет для сытного обеда или ужина.

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Идея приготовления сытной королевской гречки опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Гречка – 240 г

Мясо – 400 г

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт.

Молоко – 180 мл.

Вода – 350 мл

Твердый сыр – 100 г

Соль и специи – по вкусу

Масло – для жарки, при необходимости

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду, при необходимости добавить немного масла и обжарить мясо до готовности. Посолить и приправить специями.

2. Лук очистить и нарезать, шампиньоны нарезать пластинками. Добавить их к мясу и готовить, периодически помешивая, пока лук не станет мягким, а грибы не уменьшатся в объеме.

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3. Гречку промыть и высыпать в сковороду. Влить молоко и воду, добавить соль и специи. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20 минут, пока крупа не впитает жидкость и не станет мягкой.

4. Твердый сыр натереть на терке. Когда гречка будет готова, посыпать ею блюдо и перемешать, чтобы сыр расплавился.

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5. Снять сковороду с огня и подавать королевскую гречку горячей.

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