Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Картофель по-селянски – очень простое и вкусно домашнее блюдо. Для того, чтобы картофель был хрустящим, кулинары советуют добавить крахмал.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей, золотистой картошки по-селянски.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Соль

Перец

Масло

Сода – на кончике ножа

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Специи

Способ приготовления:

1. Картофель моем и нарезаем одинаковыми кусочками. Заливаем холодной водой и сразу добавляем соль и соду (добавлять нужно совсем немного, иначе будет "мыльный" вкус). Сода вытягивает крахмал из картофеля, и именно он в сочетании с маслом даст нам корочку. Можете пропустить этот пункт, если боитесь этого ингредиента.

2. Доводим до кипения и варим 7-8 минут. Картофель должен стать немного мягким снаружи, но еще твердым внутри. Затем сливаем всю воду, накрываем крышкой и немного встряхиваем. Буквально 2-3 раза. Края станут как ободранные. Это будет наша будущая корочка.

3. Далее добавляем крахмал. Перемешаем, чтобы он покрыл каждый кусочек. Добавьте в масло специи и прогрейте их. Так как готовить будем при высокой температуре, специи могут сгореть. Поэтому именно масло станет "проводником" аромата и вкуса. Поливаем картофель ароматным маслом. Если нужно, еще солим, масло должно полностью покрыть картофель.

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4. Выкладываем картофель на противень с пергаментом. Важно! Картофель нужно выкладывать на расстоянии, чтобы при запекании горячий воздух циркулировал равномерно. И запекаем при 220 до красивой румяности.

Часто переворачивать картофель не нужно! А если у вас хорошая духовка с конвекцией, просто выложите картофель кожурой вниз и вообще не переворачивайте!

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