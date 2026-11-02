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Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
18
Рецепт картофеля
Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом. Источник: Сгенерировано ИИ

Картофель по-селянски – очень простое и вкусно домашнее блюдо. Для того, чтобы картофель был хрустящим, кулинары советуют добавить крахмал.

Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей, золотистой картошки по-селянски. 

Ингредиенты: 

  • Картофель – 1 кг
  • Соль
  • Перец
  • Масло
  • Сода – на кончике ножа
  • Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Картофель моем и нарезаем одинаковыми кусочками. Заливаем холодной водой и сразу добавляем соль и соду (добавлять нужно совсем немного, иначе будет "мыльный" вкус). Сода вытягивает крахмал из картофеля, и именно он в сочетании с маслом даст нам корочку. Можете пропустить этот пункт, если боитесь этого ингредиента.

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Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Заливаем картофель водой. Источник: Скриншот поста на странице hectorjimenezbravo в Instagram

2. Доводим до кипения и варим 7-8 минут. Картофель должен стать немного мягким снаружи, но еще твердым внутри. Затем сливаем всю воду, накрываем крышкой и немного встряхиваем. Буквально 2-3 раза. Края станут как ободранные. Это будет наша будущая корочка.

Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Добавляем масло. Источник: Скриншот поста на странице hectorjimenezbravo в Instagram

3. Далее добавляем крахмал. Перемешаем, чтобы он покрыл каждый кусочек. Добавьте в масло специи и прогрейте их. Так как готовить будем при высокой температуре, специи могут сгореть. Поэтому именно масло станет "проводником" аромата и вкуса. Поливаем картофель ароматным маслом. Если нужно, еще солим, масло должно полностью покрыть картофель.

Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

4. Выкладываем картофель на противень с пергаментом. Важно! Картофель нужно выкладывать на расстоянии, чтобы при запекании горячий воздух циркулировал равномерно. И запекаем при 220 до красивой румяности.

Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Сколько запекать картофель. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

Часто переворачивать картофель не нужно! А если у вас хорошая духовка с конвекцией, просто выложите картофель кожурой вниз и вообще не переворачивайте!

Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом

Готовый картофель

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