Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся секретами приготовления и рецептом
Картошка по-селянски – самое простое блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы картошка была сочной внутри и хрустящей снаружи, кулинары советуют ее перед запеканием немного проварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной, запеченной картошки по-селянски.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 2 ч. л. соли
- 0.5 ч. л. перца
- 2 ч. л. смеси специй для картофеля
- 1.5 ч. л. масла
Способ приготовления:
1. Разрежьте очищенный картофель пополам и нарежьте треугольниками одинакового размера – важно, чтобы все кусочки были примерно одинаковыми, иначе одни уже будут готовы, а другие еще сырыми, ведь они прогреваются равномерно. Очень важно, чтобы картофель внутри был желтого цвета – белый картофель является кормовым сортом, он невкусный, долго запекается и не станет золотистым.
2. Посыпьте картофель солью и перцем и добавьте немного масла – другие специи не добавляем, потому что во время запекания они будут гореть и не добавят вкуса. Пересыпьте в чашу мультипечи, постарайтесь равномерно распределить по дну.
3. Запекайте при 200С примерно 18-23 минут – возможно, быстрее, возможно, дольше, зависит от количества картофеля и его сорта. Каждые 5-7 минут доставайте, перемешивайте и не давайте картофелю прилипнуть ко дну.
4. Когда картошка готова – тогда посыпаем смесью специй для картофеля, перемешиваем и сразу же подаем, пока она горячая и хрустящая!
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