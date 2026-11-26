Картошка по-селянски – самое простое блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы картошка была сочной внутри и хрустящей снаружи, кулинары советуют ее перед запеканием немного проварить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной, запеченной картошки по-селянски.

Ингредиенты:

500 г картофеля

2 ч. л. соли

0.5 ч. л. перца

2 ч. л. смеси специй для картофеля

1.5 ч. л. масла

Способ приготовления:

1. Разрежьте очищенный картофель пополам и нарежьте треугольниками одинакового размера – важно, чтобы все кусочки были примерно одинаковыми, иначе одни уже будут готовы, а другие еще сырыми, ведь они прогреваются равномерно. Очень важно, чтобы картофель внутри был желтого цвета – белый картофель является кормовым сортом, он невкусный, долго запекается и не станет золотистым.

2. Посыпьте картофель солью и перцем и добавьте немного масла – другие специи не добавляем, потому что во время запекания они будут гореть и не добавят вкуса. Пересыпьте в чашу мультипечи, постарайтесь равномерно распределить по дну.

3. Запекайте при 200С примерно 18-23 минут – возможно, быстрее, возможно, дольше, зависит от количества картофеля и его сорта. Каждые 5-7 минут доставайте, перемешивайте и не давайте картофелю прилипнуть ко дну.

4. Когда картошка готова – тогда посыпаем смесью специй для картофеля, перемешиваем и сразу же подаем, пока она горячая и хрустящая!

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий