Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем
Киш из лаваша можно приготовить без замешивания теста и длительной подготовки основы. Для начинки понадобятся куриное филе, помидоры и твердый сыр, а яично-молочная заливка сделает пирог нежным и сочным.
О том, как приготовить ленивый киш из лаваша, рассказала фудблогер fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 80 г
- Куриное филе, копченое или сырое – 250 г
- Помидоры – 150 г
- Твердый сыр – 80 г
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 100 мл.
- Соль, перец – по вкусу
- Гранулированный чеснок – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите лаваш в форму для запекания так, чтобы он покрывал дно и образовывал бортики. При необходимости обрежьте лишние края.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Если используете сырое мясо, предварительно обжарьте его или отварите до полной готовности. Копченое филе можно сразу добавлять в начинку.
3. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
4. В отдельной миске смешайте яйца с молоком. Добавьте соль, перец, гранулированный чеснок и копченую паприку.
5. Равномерно распределите куриное филе и помидоры по лавашу. Посыпьте начинку тертым сыром.
6. Залейте ингредиенты яично-молочной смесью.
7. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут. Запекайте, пока заливка полностью не застынет, а поверхность не покроется золотистой корочкой.
8. Перед подачей дайте кишу немного остыть, чтобы его было легче нарезать порционными кусочками.
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