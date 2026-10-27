Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Киш из лаваша можно приготовить без замешивания теста и длительной подготовки основы. Для начинки понадобятся куриное филе, помидоры и твердый сыр, а яично-молочная заливка сделает пирог нежным и сочным.

Видео дня

О том, как приготовить ленивый киш из лаваша, рассказала фудблогер fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 80 г

Куриное филе, копченое или сырое – 250 г

Помидоры – 150 г

Твердый сыр – 80 г

Яйца – 3 шт.

Молоко – 100 мл.

Соль, перец – по вкусу

Гранулированный чеснок – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите лаваш в форму для запекания так, чтобы он покрывал дно и образовывал бортики. При необходимости обрежьте лишние края.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Если используете сырое мясо, предварительно обжарьте его или отварите до полной готовности. Копченое филе можно сразу добавлять в начинку.

3. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

РЕКЛАМА

4. В отдельной миске смешайте яйца с молоком. Добавьте соль, перец, гранулированный чеснок и копченую паприку.

5. Равномерно распределите куриное филе и помидоры по лавашу. Посыпьте начинку тертым сыром.

Главные истории дня

6. Залейте ингредиенты яично-молочной смесью.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут. Запекайте, пока заливка полностью не застынет, а поверхность не покроется золотистой корочкой.

8. Перед подачей дайте кишу немного остыть, чтобы его было легче нарезать порционными кусочками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.