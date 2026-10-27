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Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
42
Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем
Сытный киш из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Киш из лаваша можно приготовить без замешивания теста и длительной подготовки основы. Для начинки понадобятся куриное филе, помидоры и твердый сыр, а яично-молочная заливка сделает пирог нежным и сочным. 

О том, как приготовить ленивый киш из лаваша, рассказала фудблогер fedorenko pp в Instagram.

Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Киш из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Лаваш – 80 г
  • Куриное филе, копченое или сырое – 250 г
  • Помидоры – 150 г
  • Твердый сыр – 80 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Гранулированный чеснок – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

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Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Добавляем заливку к начинке. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. Выложите лаваш в форму для запекания так, чтобы он покрывал дно и образовывал бортики. При необходимости обрежьте лишние края.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Если используете сырое мясо, предварительно обжарьте его или отварите до полной готовности. Копченое филе можно сразу добавлять в начинку.

3. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. В отдельной миске смешайте яйца с молоком. Добавьте соль, перец, гранулированный чеснок и копченую паприку.

5. Равномерно распределите куриное филе и помидоры по лавашу. Посыпьте начинку тертым сыром.

Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

6. Залейте ингредиенты яично-молочной смесью.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут. Запекайте, пока заливка полностью не застынет, а поверхность не покроется золотистой корочкой.

Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

8. Перед подачей дайте кишу немного остыть, чтобы его было легче нарезать порционными кусочками.

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