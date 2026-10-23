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Как приготовить классическую "Шубу": рецепт со свеклой, морковью и сельдью

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
123
Как приготовить классическую "Шубу": рецепт со свеклой, морковью и сельдью
Как приготовить классический салат "Шуба". Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

"Шуба" остается одним из самых популярных салатов для праздничного стола. В классическом рецепте сочетаются соленая сельдь, отварной картофель, морковь, свекла и майонез. Особый вкус добавляет лук, который заправляют маслом и уксусом. Чтобы салат получился сочным и нежным, после приготовления его нужно оставить в холодильнике на несколько часов.

Идея приготовления классического салата "Шуба" опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Как приготовить классическую ''Шубу'': рецепт со свеклой, морковью и сельдью

Рецепт классического салата "Шуба". Источник: Скриншот поста на странице cook.with.yuliaa в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 2-3 шт.
  • Сельдь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Масло – 1 ст.л.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Морковь – 2-3 шт.
  • Свекла – 2-3 шт.
  • Майонез – 200-250 г

Способ приготовления:

Как приготовить классическую ''Шубу'': рецепт со свеклой, морковью и сельдью

Выкладываем картофель и сельдь. Источник: Скриншот поста на странице cook.with.yuliaa в Instagram

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1. Картофель, морковь и свеклу отварите до готовности. Остудите овощи, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Свеклу лучше готовить отдельно, чтобы она не окрасила другие овощи раньше времени.

2. Очистите сельдь от кожи и костей, а филе нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте.

Как приготовить классическую ''Шубу'': рецепт со свеклой, морковью и сельдью

Выкладываем слой овощей. Источник: Скриншот поста на странице cook.with.yuliaa в Instagram

3. Выложите на тарелку первый слой картофеля и слегка смажьте майонезом. Сверху равномерно распределите кусочки сельди.

4. Добавьте лук, полейте его маслом и уксусом. Затем выложите еще один слой картофеля и смажьте майонезом.

Как приготовить классическую ''Шубу'': рецепт со свеклой, морковью и сельдью

Добавляем майонез сверху. Источник: Скриншот поста на странице cook.with.yuliaa в Instagram

5. Следующими слоями распределите натертую морковь и свеклу. Каждый овощной слой смазывайте майонезом, чтобы салат получился сочным. Верхний слой свеклы также покройте тонким слоем майонеза.

6. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались и вкусы сочетались. Перед подачей по желанию украсьте зеленью или кусочками вареного яйца.

Как приготовить классическую ''Шубу'': рецепт со свеклой, морковью и сельдью

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице cook.with.yuliaa в Instagram

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