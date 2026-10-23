Как приготовить классическую ''Шубу'': рецепт со свеклой, морковью и сельдью

"Шуба" остается одним из самых популярных салатов для праздничного стола. В классическом рецепте сочетаются соленая сельдь, отварной картофель, морковь, свекла и майонез. Особый вкус добавляет лук, который заправляют маслом и уксусом. Чтобы салат получился сочным и нежным, после приготовления его нужно оставить в холодильнике на несколько часов.

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Идея приготовления классического салата "Шуба" опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 2-3 шт.

Сельдь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Масло – 1 ст.л.

Уксус – 1 ст. л.

Морковь – 2-3 шт.

Свекла – 2-3 шт.

Майонез – 200-250 г

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и свеклу отварите до готовности. Остудите овощи, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Свеклу лучше готовить отдельно, чтобы она не окрасила другие овощи раньше времени.

2. Очистите сельдь от кожи и костей, а филе нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте.

3. Выложите на тарелку первый слой картофеля и слегка смажьте майонезом. Сверху равномерно распределите кусочки сельди.

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4. Добавьте лук, полейте его маслом и уксусом. Затем выложите еще один слой картофеля и смажьте майонезом.

5. Следующими слоями распределите натертую морковь и свеклу. Каждый овощной слой смазывайте майонезом, чтобы салат получился сочным. Верхний слой свеклы также покройте тонким слоем майонеза.

6. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались и вкусы сочетались. Перед подачей по желанию украсьте зеленью или кусочками вареного яйца.

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