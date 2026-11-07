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Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
4,4 т.
Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски
Как приготовить вкусный паштет из печени. Источник: magnific.com

Паштет из печени – очень вкусная, полезная домашняя закуска, которую можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для яркого вкуса добавьте яблоко.

Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски

Вкусный паштет

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного, полезного паштета из куриной печени, с морковью, луком и маслом. 

Ингредиенты:

  • куриная печень 
  • лук
  • масло 
  • морковь 
  • яблоко 

Способ приготовления: 

1. Запеките печень, лук, морковь.

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Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски

Добавляем морковь, лук и сливки

 2. Перебейте печень, добавьте масло, яблоко, перемешайте и отправьте в холодильник.

Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски

Готовый паштет

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