Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски
Паштет из печени – очень вкусная, полезная домашняя закуска, которую можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для яркого вкуса добавьте яблоко.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного, полезного паштета из куриной печени, с морковью, луком и маслом.
Ингредиенты:
- куриная печень
- лук
- масло
- морковь
- яблоко
Способ приготовления:
1. Запеките печень, лук, морковь.
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2. Перебейте печень, добавьте масло, яблоко, перемешайте и отправьте в холодильник.
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