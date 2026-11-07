Как приготовить полезный куриный паштет: рецепт домашней закуски

Паштет из печени – очень вкусная, полезная домашняя закуска, которую можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для яркого вкуса добавьте яблоко.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного, полезного паштета из куриной печени, с морковью, луком и маслом.

Ингредиенты:

куриная печень

лук

масло

морковь

яблоко

Способ приготовления:

1. Запеките печень, лук, морковь.

2. Перебейте печень, добавьте масло, яблоко, перемешайте и отправьте в холодильник.

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