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Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 45
Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой
Рецепт сочного куриного рулета с курагой и черносливом. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить не только в виде отбивных или запеченных кусочков, но и сделать из него нежный рулет с сухофруктами. Чернослив и курага придают мясу легкую сладость, а сочетание сметаны с американской горчицей делает вкус более выразительным. Рулет запекается в пергаменте, поэтому его удобно приготовить заранее, полностью остудить и нарезать порционными ломтиками.

Идея приготовления нежного куриного рулета с курагой и черносливом опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Рецепт мясного рулета с курагой и черносливом. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Чернослив – 50 г
  • Курага – 50 г
  • Сметана – 2 ч.л.
  • Американская горчица – 2 ч.л.
  • Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Отбиваем мясо. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

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1. Чернослив и курагу залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и просушите сухофрукты бумажным полотенцем. Нарежьте их небольшими кусочками.

2. Куриное филе помойте, просушите и разрежьте каждый кусок вдоль пополам. Осторожно отбейте мясо, чтобы кусочки стали тоньше и их было удобно сворачивать.

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

3. Посолите курицу, добавьте специи. Смешайте сметану с американской горчицей и равномерно смажьте филе полученной смесью.

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Добавляем курагу и чернослив. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

4. Распределите чернослив и курагу по поверхности мяса. Плотно сверните филе в рулет, заверните в пергамент и, при необходимости, закрепите края.

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Формируем рулет. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

5. Переложите рулет в форму для запекания. Готовьте в разогретой до 170 °C духовке примерно 50–60 минут, до полной готовности курицы.

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

6. Готовый рулет полностью охладите, после чего снимите пергамент и нарежьте порционными ломтиками.

Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Готовый рулет. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

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