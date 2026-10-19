Как приготовить куриное филе по-новому: рецепт рулета с черносливом и курагой

Куриное филе можно приготовить не только в виде отбивных или запеченных кусочков, но и сделать из него нежный рулет с сухофруктами. Чернослив и курага придают мясу легкую сладость, а сочетание сметаны с американской горчицей делает вкус более выразительным. Рулет запекается в пергаменте, поэтому его удобно приготовить заранее, полностью остудить и нарезать порционными ломтиками.

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Идея приготовления нежного куриного рулета с курагой и черносливом опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Чернослив – 50 г

Курага – 50 г

Сметана – 2 ч.л.

Американская горчица – 2 ч.л.

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Чернослив и курагу залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и просушите сухофрукты бумажным полотенцем. Нарежьте их небольшими кусочками.

2. Куриное филе помойте, просушите и разрежьте каждый кусок вдоль пополам. Осторожно отбейте мясо, чтобы кусочки стали тоньше и их было удобно сворачивать.

3. Посолите курицу, добавьте специи. Смешайте сметану с американской горчицей и равномерно смажьте филе полученной смесью.

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4. Распределите чернослив и курагу по поверхности мяса. Плотно сверните филе в рулет, заверните в пергамент и, при необходимости, закрепите края.

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5. Переложите рулет в форму для запекания. Готовьте в разогретой до 170 °C духовке примерно 50–60 минут, до полной готовности курицы.

6. Готовый рулет полностью охладите, после чего снимите пергамент и нарежьте порционными ломтиками.

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