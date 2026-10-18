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Как приготовить медовый "Панчо" дома: рецепт с черносливом и орехами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Как приготовить медовый "Панчо" дома: рецепт с черносливом и орехами
Как приготовить торт "Панчо". Источник: Создано с помощью ИИ

Медовый торт "Панчо" с черносливом и грецкими орехами получается нежным благодаря сочетанию мягких коржей и густого сливочно-сметанного крема. Медовая основа придает десерту яркий вкус, а сухофрукты и орехи добавляют приятные текстурные акценты. Корж выпекают одним пластом, затем нарезают кубиками и собирают торт слоями с кремом. Чтобы десерт хорошо пропитался и держал форму, его нужно оставить в холодильнике не менее чем на 8 часов.

Идея приготовления торта "Панчо" с черносливом и орехами опубликована на странице julia food blog ua в Instagram.

Как приготовить медовый ''Панчо'' дома: рецепт с черносливом и орехами

Как приготовить торт "Панчо". Источник: Скриншот поста на странице julia food blog ua в Instagram

Ингредиенты:

Для медового коржа:

  • Мед – 175 г
  • Сливочное масло – 115 г
  • Сода – 5 г
  • Сахар – 85 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Пшеничная мука – 240 г
  • Разрыхлитель – 5 г

Для крема:

  • Сливки жирностью 33-35% – 580 г
  • Сметана жирностью 25-30% – 400 г
  • Сахарная пудра – 140 г
  • Ванильная паста – 10 г или ванильный сахар – 15 г
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Для начинки:

  • Чернослив – по вкусу
  • Грецкие орехи – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить медовый ''Панчо'' дома: рецепт с черносливом и орехами

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице julia food blog ua в Instagram

1. В сотейнике смешайте мед и сливочное масло. Нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока масло полностью не растает.

2. Добавьте соду, перемешайте и прогревайте смесь еще примерно 2 минуты. Снимите с огня и охладите до 45-50 °C.

Как приготовить медовый ''Панчо'' дома: рецепт с черносливом и орехами

Выливаем тесто на противень. Источник: Скриншот поста на странице julia food blog ua в Instagram

3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения светлой пышной массы. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в яичную смесь. В конце влейте медовую массу и аккуратно перемешайте до однородности.

4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в режиме "верх-низ" примерно 10-13 минут. Точное время зависит от толщины коржа и особенностей духовки. Готовность проверьте деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста.

5. Полностью остудите корж и нарежьте его кубиками.

6. Для крема используйте хорошо охлажденные сливки и сметану. Сметану смешайте с сахарной пудрой и ванильной пастой до однородности. Если используете ванильный сахар, перемешайте до растворения кристалликов.

Как приготовить медовый ''Панчо'' дома: рецепт с черносливом и орехами

Нарезаем тесто. Источник: Скриншот поста на странице julia food blog ua в Instagram

7. В отдельной миске взбейте холодные сливки на средней скорости до мягких пиков. Добавьте сметанную смесь и аккуратно перемешайте до получения густого крема, который хорошо держит форму.

8. Чернослив при необходимости промойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками. Грецкие орехи измельчите.

Как приготовить медовый ''Панчо'' дома: рецепт с черносливом и орехами

Выкладываем торт слоями. Источник: Скриншот поста на странице julia food blog ua в Instagram

9. Соберите торт, чередуя кусочки медового коржа, крем, чернослив и орехи. Выкладывайте ингредиенты слоями, формируя характерную для "Панчо" куполообразную форму. Сверху и по бокам распределите оставшийся крем.

10. Поставьте торт в холодильник как минимум на 8 часов, а лучше на ночь, чтобы коржи хорошо пропитались кремом.

Как приготовить медовый ''Панчо'' дома: рецепт с черносливом и орехами

Готовый торт. Источник: Скриншот поста на странице julia food blog ua в Instagram

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