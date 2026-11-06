Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия НовицкогоИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЭкстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денег
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
477
Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек
Как приготовить блины без муки и молока. Источник: Создано с помощью ИИ

Блины можно приготовить даже без муки и молока. Для этого понадобятся только яйца, сливки, немного сахара и масла. Такой вариант получается нежным, пышным и хорошо держит форму во время жарки. Главный секрет заключается не только в правильном соотношении ингредиентов, но и в том, чтобы не спешить ставить тесто на сковороду.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить идеальные блины без муки. В них можно завернуть любую начинку.

Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

Готовим тесто для блинов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Почему блины без муки не разваливаются

В традиционном рецепте именно мука помогает тесту держать форму. Однако в этом варианте ее роль частично выполняют яйца, которые после нагревания образуют плотную структуру. Сливки добавляют нежности и делают вкус более насыщенным, а масло помогает добиться эластичной консистенции.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
8,3 т.
Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт
8,3 т.
Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
7,3 т.
Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире
7,3 т.
Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
5,0 т.
Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины
5,0 т.
Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины

Важный нюанс приготовления – оставить готовую смесь примерно на 15 минут. За это время ингредиенты лучше соединятся, а консистенция станет более однородной. Если пропустить этот этап и сразу начать жарить, блины может быть менее удобно переворачивать.

Что добавить вместо муки и молока

Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

Жарим блины. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Для приготовления примерно 12 небольших блинов понадобятся:

  • Яйца – 10 шт.
  • Сливки жирностью 30% – 100 г
  • Ванильный сахар – 1 ст. л.
  • Масло – 2 ст. л.

Если планируете подавать блины с соленой начинкой, ванильный сахар можно не добавлять. Вместо этого достаточно щепотки соли и любимых специй. Например, хорошо подойдут орегано или базилик.

Как жарить блины, чтобы они не рвались

Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

Готовые жареные блины. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Сначала разбейте яйца в глубокую миску и слегка взбейте их с ванильным сахаром. Добавьте сливки и масло, после чего перемешайте все до однородности. Не нужно долго взбивать смесь до густой пены.

Оставьте тесто примерно на 15 минут. Тем временем можно подготовить сковороду и хорошо ее разогреть. Вылейте небольшое количество смеси и распределите тонким слоем. Не делайте блины слишком большими или толстыми, иначе их будет сложнее переворачивать.

Жарьте на умеренном огне. Когда края начнут подрумяниваться, а нижняя сторона достаточно схватится, осторожно переверните блин лопаткой. Не спешите делать это, пока середина еще остается жидкой. Готовые блины должны быть нежными, с легкой золотистой корочкой.

С какой начинкой подавать необычные блины

Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

Блины с начинкой. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Благодаря нейтральному вкусу эти блины можно подавать как со сладкими, так и с солеными добавками. Для первого варианта подойдут свежие фрукты, ягоды, творог, йогурт или варенье.

Если же вы не добавляете ванильный сахар, попробуйте начинить блины грибами, шпинатом, сыром или мясом. Так можно приготовить сытное блюдо для обеда или ужина. Главное – не забывать о 15-минутном отдыхе теста и не переворачивать блины раньше времени.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты