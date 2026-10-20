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Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
15
Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт
Рецепт нежного печеночного паштета. Источник: istockphoto.com

Печеночный паштет можно сделать более интересным, если дополнить его ягодным слоем. Для этого рецепта телячью печень запекают вместе с морковью, луком, чесноком и яблоком, а затем измельчают до однородной консистенции. Сверху выкладывают густую ежевичную массу, которая придает закуске кисло-сладкий вкус. После нескольких часов в холодильнике паштет хорошо держит форму, поэтому его удобно подавать порционно или намазывать на хлеб.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Рецепт домашнего печеночного паштета. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

Ингредиенты для паштета:

  • Телячья печень – 500 г
  • Морковь – 1 крупная
  • Лук – 1 средняя
  • Чеснок – 1 крупная головка или 2 маленькие
  • Яблоко – 1 большое
  • Соль и перец – по вкусу

Для ежевичного слоя:

  • Замороженная ежевика – 250 г
  • Кукурузный или картофельный крахмал – 20 г
  • Вода – 50 мл.
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Способ приготовления:

Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Добавляем к печени морковь. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

1. Телячью печень очистите от пленок и нарежьте кусочками. Переложите в форму для запекания, добавьте очищенные морковь, лук, чеснок и яблоко. Посолите, поперчите и перемешайте.

2. Запекайте печень с овощами в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут, до готовности.

Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Добавляем яблоки. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

3. Тем временем приготовьте ежевичный слой. Положите замороженные ягоды в сотейник и доведите до кипения. Снимите с огня, измельчите блендером и протрите через сито, чтобы избавиться от косточек.

4. Верните ягодное пюре на плиту. Отдельно разведите крахмал в 50 мл воды, влейте смесь в ежевику и постоянно помешивайте. Прогрейте до загустения, снимите с огня и оставьте остывать.

Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Выкладываем всё в чашу блендера. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

5. Готовую печень с овощами переложите в чашу блендера. Зубчики запеченного чеснока выжмите из кожуры. Измельчите все ингредиенты до однородной нежной консистенции.

Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Готовый паштет. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

6. Выложите паштет в форму и разровняйте поверхность. Сверху равномерно распределите охлажденную ежевичную массу.

7. Поставьте закуску в холодильник на 3-5 часов, чтобы паштет остыл, а ягодный слой застыл.

Как приготовить нежный печеночный паштет с ягодным слоем: простой рецепт

Добавляем ежевичный слой. Источник: Скриншот поста на странице katia cooking в Instagram

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