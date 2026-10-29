Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками
Сырный суп с фрикадельками – сытное первое блюдо для семейного обеда, которое легко приготовить из привычных продуктов. К картофелю и гречке добавляют мясные фрикадельки, обжаренные лук и морковь, а плавленый сыр делает бульон нежнее и придает ему сливочный вкус. В конце суп дополняют свежей зеленью и специями. Количество ингредиентов можно регулировать в зависимости от объема кастрюли и желаемой густоты блюда.
Идея приготовления сырного супа с фрикадельками опубликована на странице kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – по вкусу
- Гречневая крупа – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Морковь – по вкусу
- Плавленый сыр – по вкусу
- Фрикадельки – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Любимые специи – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
- Вода – для супа
- Масло – для обжаривания овощей
Способ приготовления:
1. Подготовьте картофель. Очистите его, нарежьте небольшими кубиками и положите в кастрюлю с кипящей водой. Варите несколько минут.
2. Добавьте гречку. Промойте крупу под проточной водой и всыпьте к картофелю. Продолжайте варить на умеренном огне.
3. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.
4. Добавьте плавленый сыр. Положите сыр к овощам и перемешивайте, пока он не расплавится. Если смесь получается слишком густой, можно добавить немного горячей воды из кастрюли.
5. Переложите зажарку в суп. Добавьте овощи с сыром к картофелю и гречке и хорошо перемешайте.
6. Добавьте фрикадельки. Осторожно опустите их в суп, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Варите на небольшом огне еще 10-15 минут или до полной готовности фрикаделек. Точное время зависит от их размера и вида мяса.
7. Завершите приготовление. Мелко нарежьте свежую зелень и добавьте в суп в конце. При необходимости отрегулируйте вкус солью и специями.
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