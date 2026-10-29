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Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
33
Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками
Рецепт сытного супа с фрикадельками. Источник: freepik.com

Сырный суп с фрикадельками – сытное первое блюдо для семейного обеда, которое легко приготовить из привычных продуктов. К картофелю и гречке добавляют мясные фрикадельки, обжаренные лук и морковь, а плавленый сыр делает бульон нежнее и придает ему сливочный вкус. В конце суп дополняют свежей зеленью и специями. Количество ингредиентов можно регулировать в зависимости от объема кастрюли и желаемой густоты блюда.

Идея приготовления сырного супа с фрикадельками опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Рецепт супа с фрикадельками. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – по вкусу
  • Гречневая крупа – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Морковь – по вкусу
  • Плавленый сыр – по вкусу
  • Фрикадельки – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу
  • Свежая зелень – по вкусу
  • Вода – для супа
  • Масло – для обжаривания овощей
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Способ приготовления:

Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Готовим зажарку. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

1. Подготовьте картофель. Очистите его, нарежьте небольшими кубиками и положите в кастрюлю с кипящей водой. Варите несколько минут.

2. Добавьте гречку. Промойте крупу под проточной водой и всыпьте к картофелю. Продолжайте варить на умеренном огне.

Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Добавляем зажарку в суп. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

3. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Добавляем фрикадельки. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

4. Добавьте плавленый сыр. Положите сыр к овощам и перемешивайте, пока он не расплавится. Если смесь получается слишком густой, можно добавить немного горячей воды из кастрюли.

5. Переложите зажарку в суп. Добавьте овощи с сыром к картофелю и гречке и хорошо перемешайте.

Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

6. Добавьте фрикадельки. Осторожно опустите их в суп, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Варите на небольшом огне еще 10-15 минут или до полной готовности фрикаделек. Точное время зависит от их размера и вида мяса.

7. Завершите приготовление. Мелко нарежьте свежую зелень и добавьте в суп в конце. При необходимости отрегулируйте вкус солью и специями.

Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Добавляем зелень. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

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