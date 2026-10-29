Как приготовить нежный суп с плавленым сыром: пошаговый рецепт с фрикадельками

Сырный суп с фрикадельками – сытное первое блюдо для семейного обеда, которое легко приготовить из привычных продуктов. К картофелю и гречке добавляют мясные фрикадельки, обжаренные лук и морковь, а плавленый сыр делает бульон нежнее и придает ему сливочный вкус. В конце суп дополняют свежей зеленью и специями. Количество ингредиентов можно регулировать в зависимости от объема кастрюли и желаемой густоты блюда.

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Идея приготовления сырного супа с фрикадельками опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – по вкусу

Гречневая крупа – по вкусу

Лук – по вкусу

Морковь – по вкусу

Плавленый сыр – по вкусу

Фрикадельки – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Любимые специи – по вкусу

Свежая зелень – по вкусу

Вода – для супа

Масло – для обжаривания овощей

Способ приготовления:

1. Подготовьте картофель. Очистите его, нарежьте небольшими кубиками и положите в кастрюлю с кипящей водой. Варите несколько минут.

2. Добавьте гречку. Промойте крупу под проточной водой и всыпьте к картофелю. Продолжайте варить на умеренном огне.

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3. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

4. Добавьте плавленый сыр. Положите сыр к овощам и перемешивайте, пока он не расплавится. Если смесь получается слишком густой, можно добавить немного горячей воды из кастрюли.

5. Переложите зажарку в суп. Добавьте овощи с сыром к картофелю и гречке и хорошо перемешайте.

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6. Добавьте фрикадельки. Осторожно опустите их в суп, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Варите на небольшом огне еще 10-15 минут или до полной готовности фрикаделек. Точное время зависит от их размера и вида мяса.

7. Завершите приготовление. Мелко нарежьте свежую зелень и добавьте в суп в конце. При необходимости отрегулируйте вкус солью и специями.

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