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Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
33
Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром
Рецепт домашней пиццы. Источник: gettyimages.com

Домашнюю пиццу с тонким тестом и хрустящими краями можно приготовить из обычных продуктов. Основу делают на сухих дрожжах, а для начинки используют смесь сыров и любимые колбаски. Особый вкус придает томатный соус с сушеными томатами, базиликом и чесноком.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Рецепт вкусной домашней пиццы. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Теплая вода – 270 мл.
  • Сухие дрожжи – 6 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Мука – примерно 400 г

Для соуса:

  • Кетчуп – 250 г
  • Сушеные томаты, базилик и чеснок – по вкусу

Для начинки:

  • Смесь сыров – по вкусу
  • Колбаски – по вкусу
  • Руккола – для подачи
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Способ приготовления:

Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

1. Добавьте сухие дрожжи в теплую воду и оставьте на 10-15 минут. На поверхности должна появиться легкая пена.

2. Замесите тесто. Добавьте сахар, соль, оливковое масло и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1 час.

Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Смазываем тесто соусом. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

3. Смешайте кетчуп с сушеными томатами, базиликом и чесноком. Сыр натрите, а колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками.

4. Подошедшее тесто разделите на две части. Каждую растяните руками в тонкий круглый пласт. При необходимости слегка присыпьте рабочую поверхность мукой.

Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

5. Смажьте основу томатным соусом, распределите смесь сыров и выложите колбаски. Количество начинки можно менять по своему вкусу.

Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

6. Переложите заготовки на противень и поставьте в максимально разогретую духовку. Выпекайте при температуре примерно 275 °C в течение 10-15 минут, пока края не подрумянятся, а сыр не расплавится. Если духовка не нагревается до такой температуры, используйте ее максимальный режим и следите за готовностью.

Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Готовая пицца. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

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