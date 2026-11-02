Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром

Домашнюю пиццу с тонким тестом и хрустящими краями можно приготовить из обычных продуктов. Основу делают на сухих дрожжах, а для начинки используют смесь сыров и любимые колбаски. Особый вкус придает томатный соус с сушеными томатами, базиликом и чесноком.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Теплая вода – 270 мл.

Сухие дрожжи – 6 г

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Мука – примерно 400 г

Для соуса:

Кетчуп – 250 г

Сушеные томаты, базилик и чеснок – по вкусу

Для начинки:

Смесь сыров – по вкусу

Колбаски – по вкусу

Руккола – для подачи

Способ приготовления:

1. Добавьте сухие дрожжи в теплую воду и оставьте на 10-15 минут. На поверхности должна появиться легкая пена.

2. Замесите тесто. Добавьте сахар, соль, оливковое масло и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1 час.

3. Смешайте кетчуп с сушеными томатами, базиликом и чесноком. Сыр натрите, а колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками.

4. Подошедшее тесто разделите на две части. Каждую растяните руками в тонкий круглый пласт. При необходимости слегка присыпьте рабочую поверхность мукой.

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5. Смажьте основу томатным соусом, распределите смесь сыров и выложите колбаски. Количество начинки можно менять по своему вкусу.

6. Переложите заготовки на противень и поставьте в максимально разогретую духовку. Выпекайте при температуре примерно 275 °C в течение 10-15 минут, пока края не подрумянятся, а сыр не расплавится. Если духовка не нагревается до такой температуры, используйте ее максимальный режим и следите за готовностью.

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