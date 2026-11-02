Как приготовить пиццу в духовке за 15 минут: простой рецепт с колбасками и сыром
Домашнюю пиццу с тонким тестом и хрустящими краями можно приготовить из обычных продуктов. Основу делают на сухих дрожжах, а для начинки используют смесь сыров и любимые колбаски. Особый вкус придает томатный соус с сушеными томатами, базиликом и чесноком.
Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Теплая вода – 270 мл.
- Сухие дрожжи – 6 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Мука – примерно 400 г
Для соуса:
- Кетчуп – 250 г
- Сушеные томаты, базилик и чеснок – по вкусу
Для начинки:
- Смесь сыров – по вкусу
- Колбаски – по вкусу
- Руккола – для подачи
Способ приготовления:
1. Добавьте сухие дрожжи в теплую воду и оставьте на 10-15 минут. На поверхности должна появиться легкая пена.
2. Замесите тесто. Добавьте сахар, соль, оливковое масло и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1 час.
3. Смешайте кетчуп с сушеными томатами, базиликом и чесноком. Сыр натрите, а колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками.
4. Подошедшее тесто разделите на две части. Каждую растяните руками в тонкий круглый пласт. При необходимости слегка присыпьте рабочую поверхность мукой.
5. Смажьте основу томатным соусом, распределите смесь сыров и выложите колбаски. Количество начинки можно менять по своему вкусу.
6. Переложите заготовки на противень и поставьте в максимально разогретую духовку. Выпекайте при температуре примерно 275 °C в течение 10-15 минут, пока края не подрумянятся, а сыр не расплавится. Если духовка не нагревается до такой температуры, используйте ее максимальный режим и следите за готовностью.
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