Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Российские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 года"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали ВероникойВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиВыплаты украинцам, помощь ВПЛ, деньги. Иллюстративное фото.Украинцам назвали дату выплаты пособия за октябрь: когда ВПЛ получат деньгиРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиУ режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгодаУ режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгода

Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 183
Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт
Рецепт пирожков с капустой. Источник: Создано с помощью ИИ

Домашние пирожки с капустой можно приготовить без дрожжей, используя творог для теста. Тесто получается мягким, а начинка из тушеной капусты и моркови придает выпечке сочность. Пирожки формируют небольшими порциями, смазывают желтком и выпекают в духовке до золотистой корочки. Такой рецепт подойдет для домашнего перекуса или в качестве дополнения к обеду.

Идея приготовления домашних пирожков с капустой опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.

Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Рецепт пирожков с капустой. Источник: Скриншот поста на странице nastya dreamy в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Творог – 180 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мука – 150 г
  • Заменитель сахара – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Яичный желток – для смазывания

Для начинки:

  • Белокочанная капуста – 400 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Соль и перец – по вкусу
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 294
Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт
icon 294
Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 255
Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента
icon 255
Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 1,3 т.
Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой
icon 1,3 т.
Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Способ приготовления:

Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице nastya dreamy в Instagram

1. Тонко нашинковать капусту, а морковь натереть на крупной терке.

2. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте морковь до мягкости. Добавьте капусту, посолите и поперчите.

3. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся. Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.

Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Выкладываем начинку на тесто. Источник: Скриншот поста на странице nastya dreamy в Instagram

4. В миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло и сахарозаменитель.

5. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите мягкое тесто. Если оно немного липнет к рукам, можно присыпать рабочую поверхность небольшим количеством муки.

Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Формируем пирожки. Источник: Скриншот поста на странице nastya dreamy в Instagram

6. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки. На середину каждого выложите капустную начинку, соедините края и тщательно зажмите, чтобы начинка не выпадала.

7. Переложите пирожки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте верх яичным желтком, чтобы образовалась румяная корочка.

Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт

Готовые пирожки. Источник: Скриншот поста на странице nastya dreamy в Instagram

8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30–35 минут, пока пирожки не подрумянятся.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты