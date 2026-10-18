Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт
Домашние пирожки с капустой можно приготовить без дрожжей, используя творог для теста. Тесто получается мягким, а начинка из тушеной капусты и моркови придает выпечке сочность. Пирожки формируют небольшими порциями, смазывают желтком и выпекают в духовке до золотистой корочки. Такой рецепт подойдет для домашнего перекуса или в качестве дополнения к обеду.
Идея приготовления домашних пирожков с капустой опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Творог – 180 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Мука – 150 г
- Заменитель сахара – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль – щепотка
- Яичный желток – для смазывания
Для начинки:
- Белокочанная капуста – 400 г
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тонко нашинковать капусту, а морковь натереть на крупной терке.
2. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте морковь до мягкости. Добавьте капусту, посолите и поперчите.
3. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся. Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.
4. В миске смешайте творог, яйцо, растопленное сливочное масло и сахарозаменитель.
5. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите мягкое тесто. Если оно немного липнет к рукам, можно присыпать рабочую поверхность небольшим количеством муки.
6. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки. На середину каждого выложите капустную начинку, соедините края и тщательно зажмите, чтобы начинка не выпадала.
7. Переложите пирожки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте верх яичным желтком, чтобы образовалась румяная корочка.
8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30–35 минут, пока пирожки не подрумянятся.
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