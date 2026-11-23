Домашние оладьи лучше всего готовить не теплом кефире, так они будут пышными и удачными. Важно – тесто нужно оставить постоять перед тем, как жарить оладьи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на кефире, которые будут очень удачными.

Ингредиенты:

500 мл кефира (комнатной температуры)

1 яйцо

1-1,5 ст. л. сахара

1/3 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

350 г муки

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры вылейте в глубокую миску. Добавьте яйцо, сахар и соль. Тщательно перемешайте венчиком до однородной массы.

2. Просейте муку непосредственно в миску с жидкими ингредиентами. Слегка перемешайте и сверху равномерно посыпьте содой. Важно добавлять соду вместе с мукой, а не раньше – это обеспечивает лучшую реакцию. Аккуратно, но тщательно перемешайте тесто венчиком. Консистенция должна быть густой. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был из холодильника, дайте ему настояться 30-40 минут.

3. Разогрейте масло на огне чуть ниже среднего уровня (на том же уровне, на котором будут жариться оладьи). Высота масла должна составлять около 1 см – это обеспечит равномерную обжарку.

4. Ложкой осторожно зачерпывайте тесто у стенок миски (не перемешивайте его заново!). Выкладывайте тесто на сковороду, не трясите и не нарушайте его структуру. Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

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