Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук
Гречка со свининой и грибами – вариант сытного обеда, для которого не нужно готовить мясо и гарнир по отдельности. Свинину сначала обжаривают до румяной корочки, затем добавляют лук, шампиньоны и промытую крупу. Блюдо готовят в одном котле со сливочным маслом и специями, благодаря чему гречка приобретает насыщенный вкус. В конце остается добавить свежую зелень и подать горячее блюдо к столу.
Идея приготовления сытной гречки со свининой и грибами на обед опубликована на странице tastyvibes.kr в Instagram.
Ингредиенты:
- Свинина – количество по желанию
- Гречка – количество по желанию
- Шампиньоны – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Сливочное масло – кусочек
- Растительное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Приправа к мясу – по вкусу
- Зелень – для подачи
- Кипяток – для приготовления
Способ приготовления:
1. Свинину нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в казане немного масла, выложите мясо, приправьте солью, черным перцем и специями для мяса. Обжарьте до румяности, а затем временно переложите на тарелку.
2. В том же казане обжарьте лук, нарезанный полукольцами. Добавьте нарезанные шампиньоны, немного посолите и готовьте, пока грибы не подрумянятся, а лишняя влага не испарится.
3. Добавьте свинину к грибам с луком. Всыпьте промытую гречку и перемешайте. Обжаривайте все ингредиенты вместе еще примерно 2 минуты.
4. Добавьте кусочек сливочного масла и залейте кипятком так, чтобы вода слегка покрывала крупу. При необходимости добавьте соль.
5. Накройте казан крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10-12 минут, пока вода не впитается. Не открывайте крышку во время приготовления. Если гречка еще твердая, а вода уже выпарилась, добавьте немного кипятка и продолжайте готовить до готовности крупы и мяса.
Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью, аккуратно перемешайте и подавайте горячим.
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