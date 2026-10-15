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Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук
Как вкусно приготовить гречку на обед. Источник: freepik.com

Гречка со свининой и грибами – вариант сытного обеда, для которого не нужно готовить мясо и гарнир по отдельности. Свинину сначала обжаривают до румяной корочки, затем добавляют лук, шампиньоны и промытую крупу. Блюдо готовят в одном котле со сливочным маслом и специями, благодаря чему гречка приобретает насыщенный вкус. В конце остается добавить свежую зелень и подать горячее блюдо к столу.

Идея приготовления сытной гречки со свининой и грибами на обед опубликована на странице tastyvibes.kr в Instagram.

Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Как вкусно приготовить гречку на ужин. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

Ингредиенты:

  • Свинина – количество по желанию
  • Гречка – количество по желанию
  • Шампиньоны – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Сливочное масло – кусочек
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Приправа к мясу – по вкусу
  • Зелень – для подачи
  • Кипяток – для приготовления
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Способ приготовления:

Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Обжариваем мясо. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

1. Свинину нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в казане немного масла, выложите мясо, приправьте солью, черным перцем и специями для мяса. Обжарьте до румяности, а затем временно переложите на тарелку.

2. В том же казане обжарьте лук, нарезанный полукольцами. Добавьте нарезанные шампиньоны, немного посолите и готовьте, пока грибы не подрумянятся, а лишняя влага не испарится.

Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Обжариваем лук. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

3. Добавьте свинину к грибам с луком. Всыпьте промытую гречку и перемешайте. Обжаривайте все ингредиенты вместе еще примерно 2 минуты.

4. Добавьте кусочек сливочного масла и залейте кипятком так, чтобы вода слегка покрывала крупу. При необходимости добавьте соль.

Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Сочетаем всё с гречкой. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

5. Накройте казан крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10-12 минут, пока вода не впитается. Не открывайте крышку во время приготовления. Если гречка еще твердая, а вода уже выпарилась, добавьте немного кипятка и продолжайте готовить до готовности крупы и мяса.

Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью, аккуратно перемешайте и подавайте горячим.

Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

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