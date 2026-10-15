Как приготовить рассыпчатую гречку со свининой: добавьте шампиньоны и лук

Гречка со свининой и грибами – вариант сытного обеда, для которого не нужно готовить мясо и гарнир по отдельности. Свинину сначала обжаривают до румяной корочки, затем добавляют лук, шампиньоны и промытую крупу. Блюдо готовят в одном котле со сливочным маслом и специями, благодаря чему гречка приобретает насыщенный вкус. В конце остается добавить свежую зелень и подать горячее блюдо к столу.

Видео дня

Идея приготовления сытной гречки со свининой и грибами на обед опубликована на странице tastyvibes.kr в Instagram.

Ингредиенты:

Свинина – количество по желанию

Гречка – количество по желанию

Шампиньоны – по вкусу

Лук – по вкусу

Сливочное масло – кусочек

Растительное масло – для жарки

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Приправа к мясу – по вкусу

Зелень – для подачи

Кипяток – для приготовления

Способ приготовления:

1. Свинину нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в казане немного масла, выложите мясо, приправьте солью, черным перцем и специями для мяса. Обжарьте до румяности, а затем временно переложите на тарелку.

2. В том же казане обжарьте лук, нарезанный полукольцами. Добавьте нарезанные шампиньоны, немного посолите и готовьте, пока грибы не подрумянятся, а лишняя влага не испарится.

РЕКЛАМА

3. Добавьте свинину к грибам с луком. Всыпьте промытую гречку и перемешайте. Обжаривайте все ингредиенты вместе еще примерно 2 минуты.

4. Добавьте кусочек сливочного масла и залейте кипятком так, чтобы вода слегка покрывала крупу. При необходимости добавьте соль.

Главные истории дня

5. Накройте казан крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10-12 минут, пока вода не впитается. Не открывайте крышку во время приготовления. Если гречка еще твердая, а вода уже выпарилась, добавьте немного кипятка и продолжайте готовить до готовности крупы и мяса.

Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью, аккуратно перемешайте и подавайте горячим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.